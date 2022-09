Il Ghiviborgo ospita il Montespaccato: “Onorati di affrontare una società con i nostri stessi valori”

Il Ghiviborgo, piccola realtà della Valle del Serchio nel palcoscenico nazionale del calcio serie D, domani (18 settembre) affronterà nella sua breve vita una squadra della capitale, Roma: la società polisportiva dilettantistica Montespaccato.

“Una società con una ‘storia’ bellissima – si legge sulla nota del Ghiviborgo -, esemplare, da far conoscere e da divulgare con un progetto di riscatto sociale del proprio quartiere di appartenenza, di coesione sociale, ‘talento e tenacia’, piccola rivoluzione nell’approccio e nella funzione dello sport del calcio come promozione della cultura dei diritti, di educazione alla legalità, di riduzione del disagio giovanile, di sviluppo del senso comunitario, di rispetto reciproco e del fair play e infine per il benessere fisico e della salute. Valori in cui anche il Ghiviborgo si ritrova e si riconosce”.

“Siamo onorati di confrontarci sul campo con una società che ha saputo trasformare un bene gestito dalla mafia e confiscato in un progetto di riscatto e di speranza del proprio quartiere, per la sua rinascita, per il suo orgoglio e per la sua storica appartenenza calcistica – prosegue la nota -. Benvenuto Montespaccato! Ovviamente, nel fair play, in bocca al lupo…ma sul campo vinca il migliore. Forza Ghiviborgo”.