Castelnuovo-Pieve Fosciana, in scena la terza sfida in tre settimane: ma stavolta è campionato

Terzo atto tra Castelnuovo e Pieve Fosciana ma questa volta in palio ci sono i tre punti, dopo i due pareggi con reti bianche e il passaggio del turno dei pievarini ai rigori i ragazzi di Cipolli hanno voglia di riscatto. Le due squadre, infatti, domenica si affrontano per la prima di campionato.

La novità maggiore sarà vedere in campo, immaginiamo dal primo minuto, il nuovo numero 10 gialloblu Gigi Grassi. Sabato scorso dopo la sua presentazione ufficiale ha giocato per la prima volta con i suoi nuovi compagni in una partitella con la Primavera della Lucchese, risultato finale 2-0 per i padroni di casa. Già dai primi istanti l’ex Seravezza sembra ben inserito nel gioco di Cipolli, posizionato sulla trequarti ma non disdegna ad attaccare l’area avversaria con incursioni da punta L’attacco castelnovese è in buone mani visto che oltre al pivot centrale Bitep può puntare sul doppio trequartista con El Hadoui e lo stesso Grassi che ha mostrato una ottima predisposizione nell’assist.

Così presenta la sfida il mister ex Fucecchio: “Questa è la partita che ci teniamo di più perché è un derby e perché vogliamo la rivincita dopo l’eliminazione in coppa”. Sulla previsione stagionale Cipolli non si nasconde e dichiara fermamente che il campionato è l’obiettivo e aggiunge che “siamo davanti al nostro pubblico e ci teniamo subito a partire con il piede giusto per tutti noi e i tifosi”.

Sulla questione Grassi lui l’ha trovato in formissima e al 99 per cento partirà titolare in coppia con Amine El Hadoui. Sul duo in questione ha detto: “Sono due giocatori diversi ma complementari, la loro abilità tecnica ci dà più soluzioni offensive sfruttando anche gli esterni di centrocampo”.

La squadra biancorossa di mister Telloli è avvisata, deciderà il campo chi porterà il terzo atto di questo trittico settembrino tra Pieve e Castelnuovo.

Avrà la meglio la compattezza pievarina o la maggior qualità tecnica dei singoli della compagine castelnovese?