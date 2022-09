Anticipo di stagione per il Cam Lucca: buone le prove all’International Open Turin Cup

Buon inizio di stagione per il karate del Cam Lucca.

Grazie al sostegno della Nuovacomauto Lucca e della Farmacia Novelli, il team Agonisti della specialità kata (forme) ha potuto anticipare l’inizio della stagione sportiva, partecipando sotto la guida del coach Jason Ravagli, all‘International Open Turin Cup, alla presenza del quattro volte campione del mondo Luca Valdesi, in qualità di direttore tecnico della Nazionale Italiana.

Ed è su questo importante palcoscenico che Miriam Mugnani, nella classe Juniores, ha affrontato i turni di gara con il giusto spirito combattivo e, dopo tre turni molto intensi, ha guadagnato la finale per il bronzo. Durante la finale Mugnani ha messo in gioco tutte le sue migliori qualità, riuscendo a eseguire in maniera eccellente l’ultima prova, conquistando un terzo posto su 26 atlete. Anche le compagne Aurora Salani e Letizia Scatena, hanno combattuto nella stessa categoria e hanno superato brillantemente le fasi eliminatorie, arrestandosi ai quarti di finale all’11esimo posto in classifica.

Nell’Under 21 femminile dopo due turni giocati con mente fredda e aver ottenuto punteggi davvero sopra le media, è arrivata a giocarsi la finale per il bronzo anche Rebecca Bozzi, che ha ceduto all’avversaria aggiudicandosi il quinto posto su 23 partecipanti, mentre la compagna di squadra Melissa Bonino, alla sua prima esperienza in questa categoria, si è classificata nella top ten grazie a un nono posto, con cui ha gettato le basi per un futuro in crescita. Le ultime conferme, per nulla scontate, sono arrivate nella categoria Senior a cui hanno gareggiato Rebecca Bozzi e Gaia Morbini. Entrambe hanno avuto due pool di gara davvero complicate ma, nonostante ciò, entrambe hanno raggiunto la semifinale nei rispettivi raggruppamenti, classificandosi al settimo posto su 26 partecipanti.

“Sono profondamente orgogliosa del lavoro che come associazione portiamo avanti, vedo che i nostri atleti trovano sempre il giusto stimolo per fare ogni giorno un passo in più verso il miglioramento, ed è una qualità davvero importante da apprendere nella vita – ha detto la presidente Galli -. Per le nostre ragazze oggi è stata senz’altro una trasferta rimarchevole, visto che per nessuna di loro questa gara era un obiettivo prefissato; infatti, il Maestro Piccinini Alberto ha voluto testare precocemente i livelli di adattamento tecnico delle atlete dopo solo due settimane di effettiva preparazione alle competizioni, che sono state precedute da tre settimane di condizionamento fisico generale e specifico messo appunto dalla nostra Gaia, laureata in scienze motorie. Per concludere ci tengo a sottolineare il fatto che la nostra associazione vanta un settore agonistico di alto profilo e che questo è reso possibile solamente grazie alle qualità dei nostri tecnici, che hanno creato un gruppo molto solido e riescono a far appassionare e partecipare con entusiasmo e divertimento le categorie giovanili e preagonistiche, lavorando non solo sulle competenze motorie di base, ma anche su aspetti relativi alla disciplina ed alle relazioni interpersonali”.

Fino a dicembre saranno mesi intensi per tutti i karateka del Cam, poiché ogni fine settimana saranno impegnati in competizioni di alto rilievo sia nazionale che internazionale; mentre altri sono occupati nel conseguimento del grado di cintura nera. Per alcuni atleti la prossima trasferta sarà sabato (24 settembre) sotto i colori della rappresentativa regionale, con cui prenderanno parte al 21esimo Croatia Open.