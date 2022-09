Coppa Italia di Eccellenza, il River pareggia 1-1 con il Camaiore e passa il turno

River Pieve – Camaiore 1-1 (andata 2-2)

RIVER PIEVE: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Byaze, Leshi, Velani J., Faraglia, Cecchini, Fantini, Babboni, Magera. A disp.: Tozzini, Dinucci, Giunta, Fanani, Rocchiccioli, Bosi, Pieretti, Filippi, Ba. All.: Fanani

CAMAIORE: Rizzato, Franceschi, Ricci, Biagini, Arnaldi, Fatticcioni, Manfredi, D Alessandro, Geraci, Ricci, Centonze. A disp.: Bianco, Orlandi, Adami, Tragni, Coppola, Belluomini, Da Pozzo, Tabarrani, Raffi. All.: Polzella

ARBITRO: Leonetti di Firenze (Pucci e Chiarelli di Carrara)

RETI: 21′ pt Geraci, 24′ pt Fantini

Finisce 1-1 il match di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza tra River Pieve e Camaiore. Ai ragazzi di Fanani basta il pareggio per passare il turno dopo il 2-2 dell’andata.

A passare in vantaggio sono gli ospiti, con la rete di Geraci al 21′. La reazione dei garfagnini non si è fatta attendere: passano appena tre minuti, infatti, e il River trova l’immediato e decisivo pareggio con Fantini.

La cronaca

Pareggio dolce per mister Fanani che passa il turno grazie al maggior numero di gol fatti in trasferta, partita tesa che dopo 23 minuti ha trovato gli ospiti in vantaggio con un colpo di testa del solito Geraci, rapace del gol. La risposta dei millonarios garfagnini è arrivata dopo due minuti, con il pareggio decisivo a firma dell’attacco del River. Sponda di Babboni per Magera che ha innescato Fantini a tu per tu con l’estremo difensore e il numero 9 dei padroni di casa ha punito. Secondo tempo senza reti ma ben più elettrizzante, gli animi si sono accesi come i cartellini. Per i locali Biggeri ha mantenuto la sicurezza e calma mostrando alcuni interventi importanti su tiri del duo d’attacco Geraci-Raffi. Quest’ultimo a meno di 10 minuti dalla fine è stato cacciato fuori per un fallo di reazione sul difensore biancorosso Velani, reazione figlia del nervosismo dato dal risultato. Grazie all’espulsione il River ha avuto maggiori spazi per gestire la palla e il risultato.

Risultato che porta al secondo turno di Coppa: la prossima sfidante sarà il San Marco Avenza in gara unica il 7 dicembre.