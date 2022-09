Pugilistica Lucchese, cresce la squadra femminile: debutto di Toribio a Padova

Cresce il pugilato femminile a Lucca. Con la ripresa degli allenamenti a settembre, la squadra femminile della Pugilistica Lucchese sta diventando sempre più numerosa e agguerrita.

Nei mesi precedenti alla pausa estiva c’è stato un notevole incremento delle iscrizioni di ragazze ai corsi dedicati al pugilato amatoriale e alla light boxe. Con il passare delle settimane molte di queste hanno manifestato il desiderio di provare a salire sul ring, mettendosi in gioco con sé stesse e con le avversarie in incontri di pugilato.

Già da diverse stagioni la Pugilistica Lucchese può vantare la presenza di Miria Rossetti Busa, classe 2005, tra i suoi atleti. Già campionessa italiana Junior 46kg nel 2020, ha alle spalle una partecipazione ai campionati europei Schoolgirl in Georgia nel 2019 e la medaglia d’argento al torneo internazionale Round Robin di Assisi 2022, oltre a numerose presenze con la nazionale Italiana.

Adesso alla pugile di interesse nazionale si è affiancata la Schoolgirl 57kg Ernestina Russo Toribio che, dopo l’esperienza maturata nel settore giovanile e la medaglia d’argento nello Sparring Io conquistata nel 2021 a Chianciano Terme, si prepara a debuttare nell’agonismo sabato (24 settembre) a Padova, nell’interregionale Veneto vs Toscana. Ma molte altre stanno completando la preparazione per debuttare in un prossimo futuro: Ilaria D’Apruzzo, Sara Paolinelli e Lavinia Perotti categoria Junior, Amina Benhadima nelle Schoolgirl e Giulia Bogi nelle Youth.

Queste atlete sono state inserite nel progetto Maestro Piatti lanciato dalla Federazione Pugilistica Italiana per la ricerca del “talento femminile”, e domenica (25 settembre) parteciperanno a un allenamento collegiale in programma a Cecina, assieme ad atlete di tutta la Toscana.

“È una sfida che si rinnova quella della Pugilistica Lucchese con il settore femminile, da sempre meno frequentato di quello maschile – ha detto il direttore – commenta il direttore sportivo Maurizio Barsotti -. Questo anche perché negli ultimi mesi lo staff tecnico si è notevolmente migliorato ed ingrandito, e oltre alla guida del Maestro Giulio Monselesan, la Pugilistica Lucchese può contare sulla presenza del Maestro Ivo Fancelli (che da Livorno tre volte a settimana segue i corsi a Lucca), degli aspiranti tecnici Orlando Giorgi e Dante Bianchi e del supporto di Leonardo Monselesan. Da settembre si sono inoltre aggiunti il tecnico Roberto Polloni e il suo vice ed aspirante tecnico Lorenzo Fabbri, andando a completare una squadra che può far puntare la società lucchese ancora più in alto che in passato”.