Virtus Lucca, successi ai campionati toscani individuali cadetti

Il fitto programma di impegni dello scorso fine settimana, oltre alle finali dei Campionati di società, ha visto la Virtus protagonista di prestazioni eccellenti anche ai Campionati toscani individuali Cadetti e Cadette di Massa dove, nel contesto di una buonissima prestazione generale di tutti gli atleti coinvolti, spiccano il secondo posto di Stefano Benassini nel lancio del martello, di Marco Pardini nel salto triplo, di Delia Fazzi nel lancio del martello e il doppio argento di Elena Abetini nel salto in lungo e nel salto triplo. Ottime prestazioni anche per Viola Perotti, quarta sugli 80 metri, per Cristian Cordoni, quarto sui 300 metri e sesto sui 100 ostacoli e per Marco Pardini, sesto nel salto in lungo.

Ben 24 primati personali, a testimonianza del miglioramento costante – arrivato nonostante la pausa estiva – e dello scrupoloso lavoro dello staff tecnico coordinato dal responsabile Francesco Giannotti.

I risultati

Alessandro Vanni sui 300 ostacoli, Simone Melani sui 300 ostacoli e nel salto triplo, Leonardo Stefanelli, Joseph Manfredi, Brain Doga e Diego Fornaciari nel salto in alto, Gioele Pellicci e Matteo Luti nel salto triplo, Stefano Benassini nel lancio del martello, Matteo Luporini e Nicola Petroni sui 1000 metri, Elia Bani sugli 80 e sui 300 metri, Martino Risigari nel lancio del peso, Cristian Cordoni sui 100 ostacoli e sui 300 metri, Nicola Petroni e Gioele Ciomei sui 200 metri, Veronica Landucci nel salto in lungo e sui 300 metri, Gemma Paolini nel lancio del giavellotto, Elena Abetini sui 300 metri e Delia Fazzi nel lancio del martello.

Un risultato eccellente infine, non arriva dalla pista ma da un’aula universitaria dell’università di Pisa dove Viola Pieroni – all’indomani della finale del Cds di Saronno dove ha portato il suo fondamentale contributo per la prima storica promozione della squadra femminile in Serie A Bronzo – ha conseguito brillantemente la laurea in biotecnologie.