Virtus Lucca, terzo e sesto posto per cadetti e cadette alla finale regionale del campionato di società

Ancora soddisfazioni in casa Virtus Lucca dopo i risultati conquistati dal settore giovanile nel fine settimana appena trascorso.

Sabato e domenica, a Pistoia, grande prova degli atleti categoria Cadette e Cadetti impegnati nella finale regionale del campionato di società che si è conclusa con il terzo posto per la squadra maschile e il sesto per la squadra femminile. Un epilogo fonte di soddisfazione per tutto lo staff coordinato dal responsabile Francesco Giannotti, soprattutto per lo spirito di gruppo e la coesione dimostrati.

Tutti gli atleti in bella evidenza e tutti fondamentali per il raggiungimento del risultato finale, con menzione particolare per: Marco Pardini, oro nel salto triplo e bronzo sugli 80 metri; Cristian Cordoni, doppio argento sui 150 e sui 300 metri; Joseph Manfredi, terzo nel salto in alto; Sauro Fanucchi e Delia Fazzi, rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio nel martello; Diego Fornaciari, terzo nel giavellotto; Elena Abetini, oro nel salto triplo, argento nel salto in lungo e bronzo sugli 80 ostacoli.

All’indomani di questa due giorni di gare, ecco che il settore tecnico regionale ha convocato nella rappresentativa che parteciperà ai Campionati italiani individuali e per Regioni Cadetti e Cadette – il Criterium nazionale – in programma a Caorle sabato 1 e domenica 2 ottobre, due atleti biancocelesti: Marco Pardini per il salto triplo ed Elena Abetini per il pentathlon.