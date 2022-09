Mercoledì di coppa per la Seconda Categoria: tre derby per completare il tabellone

Ultime partite del primo turno di Coppa Toscana Seconda Categoria. Domani (28 settembre) pomeriggio, alle 15,30, scenderanno in campo Academy Tau – Polisportiva Capannori e Atletico Fornoli – Corsagna.

Alle 20,30 la sfida garfagnina tra Fornaci – Molazzana.

Nel girone 8 i granata di Altopascio hanno bisogno dei tre punti tra le mura amiche contro i biancorossi di Salvadori, che nell’ultimo turno di campionato hanno battuto molto bene in casa il Filicaia. L’Academy invece deve ancora trovare la prima vittoria tra coppa e campionato e la sfida di domani potrebbe far rilanciare la stagione dei ragazzi di mister Gioè. Gli ospiti possono accontentarsi del pareggio per passare il turno: la vincente incontrerà una tra Nuova Popolare Cep o Monteserra.

Nel girone 9 derby della Mediavalle: Fornoli e Corsagna sono a pari punti nel gironcino, in caso di pareggio i padroni di casa passerebbero il turno grazie ai 2 gol fatti contro il Borgo a Mozzano. Domani sarà il replay della partita di domenica dove i neroverdi della linea gotica hanno vinto di “corto muso” grazie al gol di Spicciani. Chi trionferà troverà nel secondo turno gli xeneizes del Pontecosì lagosì.

Infine nel girone 12 sotto le luci del campo sportivo di Molazzana i granata garfagnini sfideranno la neo promossa Fornaci. Entrambi in campionato hanno un ottimo rullino di marcia con 6 punti a punteggio pieno. Scorsa settimana le due compagini hanno vinto in due campi ostici come quelli di Altopascio e Monteserra. Nel gironcino di coppa, dopo il pareggio con il Gallicano, i ragazzi di mister Tolaini deve vincere per forza per passare il turno. Giannecchini, che ha a disposizione due risultati su tre, non giocherà sugli scudi ma andrà alla caccia il quinto risultato utile consecutivo. Chi passerà il turno sfiderà nel secondo turno il Vagli di mister Roberto De Luca.

Il 19 ottobre con partita secca si giocheranno le partite del 32esimo di finale di Coppa Toscana Seconda Categoria.