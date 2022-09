Torna la terza edizione il Lucca Chess Festival. Grazie all’organizzazione e all’impegno dei soci del Circolo scacchistico lucchese, il Foro Boario ospiterà nel weekend il torneo di scacchi che richiamerà in città ben 115 scacchisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con giocatori da Polonia, Germania, Italia e Ungheria.

A conferma che gli scacchi sono una disciplina molto diffusa fra tutta la popolazione, il Lucca Chess Festival ha visto l’adesione di appassionati di tutte le età: una 30ina i giovanissimi iscritti nella sezione juniores, con 10 presenze femminili e ben 17 giocatori con età over 60, che si daranno battaglia sulle sessantaquattro caselle.

L’appuntamento si rivela uno dei più attesi della stagione con sfide Master 10, Torneo a 25, Torneo b 21, Torneo c 60, con tanti campioni del calibro di Gabriele Lumachi (classe 2003), giovane Maestro della Federazione internazionale con punteggio elo di 2387; Edoardo Vancini, anche lui Maestro Fide con elo 2248, ed Eros Riccio, campione lucchese Candidato Maestro a tavolino e Grande Maestro per corrispondenza, Greta Viti di Livorno, campionessa italiana under 12 e il giovanissimo Matteo Quaranta del Circolo Scacchistico Lucchese, vicecampione nazionale under 8.