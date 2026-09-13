Eccellenza, in Versilia piange solo il Viareggio: bianconeri ko in casa con la Real Cerretese

Bene le altre versiliesi. Tito Marabese è mattatore con una doppietta per il Camaiore a Fucecchio ma non basta: i bianconeri impattano nel finale. Arcidiacono decide la sfida per il Real Forte Querceta, il Pietrasanta con Anzillotti e Gargani bagna con i tre punti l’esordio in categoria, dopo aver eliminato il Camaiore dalla Coppa. Meglio di così.

Fucecchio – Camaiore 2-2 FUCECCHIO : Del Bino, Pagliai, Cioni (1’st Compagnucci), Melani (37’st Cristodaro), Goretti (37’st Mariani), Usai, Ferrara (1’st Sgherri), Fanara (16’st Salvadori), Agostini, Malanchi, Princiotta. A disp.: Gori, Badalassi, Guerrucci, Ciardelli. All.: Menichetti. CAMAIORE : Pierallini, Casani T., Casani I., Amico, Espeche, Disegni, Mapelli (11’st Bartelloni), Sica (38’st Usseglio Viretta), Buffa (21’st Di Giorgio), Marabese (36’st Del Marco), Meucci. A disp.: Marchetto, Bossini, Belli, Bicicchi, Ferracuti. All.: Pisciotta. ARBITRO : Calise di Piombino (Rocchi di Pontedera e Tarandetti di Pontedera) RETI : 10’pt e 18’st Marabese, 44’pt Ferrara, 48’st Salvadori NOTE : Ammoniti Meucci

Brutta battuta d’arresto per il Viareggio sconfitto per due a zero dalla Real Cerretese. La gara si è svolta al Buon Riposo di Pozzi di Seravezza per l’impossibilità di utilizzare il Torquato Breciani. Il terreno di gioco dello stadio di Viareggio è infatti costretto ad una fase di manutenzione straordinaria. Onestamente il risultato non è clamoroso come così sembra. Troppe le imperfezioni per una squadra che per stessa ammissione di Lorenzo Fiale non ha fatto correre velocemente la palla. La cosa da mettere maggiormente in risultato sono i regali individuali dei bianconeri che hanno consentito ad una formazione intraprendente come la Real Cerretese di iniziare il campionato nella maniera migliore possibile.