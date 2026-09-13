Calcio dilettanti|
Eccellenza, in Versilia piange solo il Viareggio: bianconeri ko in casa con la Real Cerretese
Parte male l’undici di Fiale, vincono Real Forte Querceta e Pietrasanta, pari Camaiore. Senza reti l’esordio del Castelnuovo
Non sono mancati i risultati a sorpresa nella prima di campionato di Eccellenza.
Uno su tutti il ko interno di una delle favorite della stagione, il Viareggio di Fiale, con la Real Cerretese. Un gol per tempo per i biancoverdi fiorentini, che hanno steso così i bianconeri, costretti a giocare a Seravezza in attesa del ritorno ai Pini.
Bene le altre versiliesi. Tito Marabese è mattatore con una doppietta per il Camaiore a Fucecchio ma non basta: i bianconeri impattano nel finale. Arcidiacono decide la sfida per il Real Forte Querceta, il Pietrasanta con Anzillotti e Gargani bagna con i tre punti l’esordio in categoria, dopo aver eliminato il Camaiore dalla Coppa. Meglio di così.
Inizia con un pari senza reti, invece, la stagione del Castelnuovo di Micchi contro i Fratres Perignano, squadra comunque di prima fascia del campionato.
Castelnuovo – Fratres Perignano 0-0
CASTELNUOVO GARFAGNANA: Biggeri, Borgia, Lunardi, Cecilia, Velani, Quilici, Cecchini, Alessiani, Kthella, Bertipagani, Michi T. A disp.: Tonelli, Ramacciotti, Verona, Mancini, Gasperoni, Togni, Micchi A., Comparini, Skubin. All.: Micchi.
FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Solimano, Lupi, Passerotti, Puleo, Vittorini, Checchi, Caponi, Canessa, Remorini, Bibaj. A disp.: Igitkhaniani, Celi, Caddeo, Sottile, Pinna, Buti, Busiello, Chiarini, Cappagli. All.: Fanani.
ARBITRO: Pisaneschi di Pistoia (Napolitano di Empoli e Furiesi di Empoli)
Fucecchio – Camaiore 2-2
FUCECCHIO: Del Bino, Pagliai, Cioni (1’st Compagnucci), Melani (37’st Cristodaro), Goretti (37’st Mariani), Usai, Ferrara (1’st Sgherri), Fanara (16’st Salvadori), Agostini, Malanchi, Princiotta. A disp.: Gori, Badalassi, Guerrucci, Ciardelli. All.: Menichetti.
CAMAIORE: Pierallini, Casani T., Casani I., Amico, Espeche, Disegni, Mapelli (11’st Bartelloni), Sica (38’st Usseglio Viretta), Buffa (21’st Di Giorgio), Marabese (36’st Del Marco), Meucci. A disp.: Marchetto, Bossini, Belli, Bicicchi, Ferracuti. All.: Pisciotta.
ARBITRO: Calise di Piombino (Rocchi di Pontedera e Tarandetti di Pontedera)
RETI: 10’pt e 18’st Marabese, 44’pt Ferrara, 48’st Salvadori
NOTE: Ammoniti Meucci
Lampo Meridien – Real Forte Querceta 0-1
LAMPO MERIDIEN: Barsottini, Morandi, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Dianda, Fedi, Bigini, Mallardo, Vannacci, Fischer. A disp.: Incrocci, Bolognini, Boghean, Cappellini, Piccione, Paganelli, Lucaccini, Bellesi, Granucci. All.: Benesperi
REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Nicolini, Arcidiacono, Marinari, Masi, Lucaccini, Franzoni, Gorreri, Geraci, Borselli, Maggi. A disp.: Cavo, Angelotti, Fiocchi, Giannotti, Michelucci, Mogavero, Lucchesi, Trombella, Nardi. All.: Della Bona.
ARBITRO: Cornello di Firenze (Tilli di Prato e De Fazio di Pisa)
RETI: 30’pt Arcidiacono
Pietrasanta – Larcianese 2-1
PIETRASANTA: Vignali, Fioretti, Laucci, Anzilotti, Bartoli, Laurini, Petrucci, Isola, Campani, Tocchini Francesco, Gargani. A disp.: Pianti, Sartori, Bertoneri, Di Luca, Battisti, Cini, Sodini, Remedi, Mancini. All.: Tocchini.
LARCIANESE: Bini, Porciani, Liberati, Marianelli, Belluomini, Zefi, Baggiani Lorenzo, Baggiani Simone, Fantini, Grossi, Ba Abdoulaye. A disp.: Xillo, Bacci, Pala, Modena, Souini, Deja, Bettoni, Dhana, Pertici. All.: Cerasa.
ARBITRO: Marongiu di Livorno (Mangini di Livorno e Freschi di Pisa)
RETI: 18’st Anzillotti, 29’st Baggiani S., 35’st Gargani
Viareggio – Real Cerretese 0-2
VIAREGGIO CALCIO: Nucci, Romanelli, Danovaro (10’st Tieu Kapieu), Lollo (22’st Scarpa), Cesaretti, Salto, Raineri, Saccenti (37’st Coppola), Pegollo, Gabrielli (37’st Sforzi), Sadamac. A disp.: Giannecchini, Bartoli, Ferrali, Baroni, Douanla Soumele, Coppola, Sforzi, Scarpa, Tieu Kapieu. All.: Fiale.
REAL CERRETESE: Fedele, Orsucci, Bargellini (22’st Perillo), Pievani, Romiti, Mordagà, Melani, Sogli, Borracchini, Manetti (18’st Nieri), Camaiani (39’st Focou). A disp.: Botrini, Dal Porto, Innocenti, Palandri, Di Monaco. All.: Petroni.
ARBITRO: Casale di Siena (Norgiolini di Arezzo e Biondi di Lucca)
RETI: 39’pt Orsucci, 37’st Camaiani
NOTE: Ammoniti Raineri, Saccenti, Camaiani
Brutta battuta d’arresto per il Viareggio sconfitto per due a zero dalla Real Cerretese. La gara si è svolta al Buon Riposo di Pozzi di Seravezza per l’impossibilità di utilizzare il Torquato Breciani. Il terreno di gioco dello stadio di Viareggio è infatti costretto ad una fase di manutenzione straordinaria. Onestamente il risultato non è clamoroso come così sembra. Troppe le imperfezioni per una squadra che per stessa ammissione di Lorenzo Fiale non ha fatto correre velocemente la palla. La cosa da mettere maggiormente in risultato sono i regali individuali dei bianconeri che hanno consentito ad una formazione intraprendente come la Real Cerretese di iniziare il campionato nella maniera migliore possibile.
È bastata un’apertura sbagliata di Salto per far capire quale gara poteva uscire fuori, con azione di rimessa ospite e intervento a terra di Nucci. Quest’ultimo andava a vuoto sugli sviluppi di un corner quando la prima frazione stava terminando, permettendo a Orsucci di incornare per il vantaggio della Real Cerretese. Nucci si riscattava subito dopo su un tiro insidioso di Manetti.
Il primo intervento Fedele lo compiva su una soluzione volante di Gabrielli in chiusura di prima parte. Dentro Tieu Kapieu dopo pochi minuti del secondo tempo ad inizio ripresa, Sadamac e Pegollo mancavano di freddezza sotto porta e Camaiani approfittava di un retropassaggio di Romanelli per chiudere di fatto il confronto.