Cefa Basket protagonista al Palatagliate: premiati Biagioni e Zito
Il riconoscimento nel Torneo Carlo Lovari ai due atleti che si sono distinti per fair play, rispetto degli avversari e spirito di squadra
Il Cefa Basket festeggia un nuovo riconoscimento che va oltre il semplice risultato agonistico. Per il secondo anno consecutivo, i giovani vincitori del Contest Under 15 promosso dall’associazione Amici della Pallacanestro Luca Del Bono Ets hanno sfilato sul parquet del Palatagliate a Lucca, nella prestigiosa cornice del Torneo Carlo Lovari.
L’iniziativa, rivolta ai campionati Under 15 della provincia di Lucca, mette al centro il vero significato dello sport: più che premiare le sole doti tecniche, il contest è nato per individuare i giovani che si distinguono per qualità umane, fair play, rispetto degli avversari e spirito di squadra.
A fare da grande orgoglio per la società castelnuovese sono stati due giovani atleti legati a doppio filo ai colori gialloblù. L’atleta del Cefa Gianmarco Biagioni si è conquistato il secondo gradino del podio nella categoria maschile, confermandosi un esempio di correttezza e leadership positiva in campo e fuori. La vincitrice assoluta della categoria femminile, Emma Zito, oggi in forza al Bf Porcari, è un vero e proprio vanto di casa: cresciuta nel vivaio di Castelnuovo fin dal Minibasket, Emma continua a vestire con orgoglio anche i colori del Cefa Baskin.
Un risultato che riempie di soddisfazione l’intera dirigenza del Cefa Basket, a testimonianza di come l’attività formativa della società continui a mettere al primo posto i valori educativi e l’etica sportiva.