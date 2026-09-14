Cefa Basket protagonista al Palatagliate: premiati Biagioni e Zito

L’iniziativa, rivolta ai campionati Under 15 della provincia di Lucca, mette al centro il vero significato dello sport: più che premiare le sole doti tecniche, il contest è nato per individuare i giovani che si distinguono per qualità umane, fair play, rispetto degli avversari e spirito di squadra .

A fare da grande orgoglio per la società castelnuovese sono stati due giovani atleti legati a doppio filo ai colori gialloblù. L’atleta del Cefa Gianmarco Biagioni si è conquistato il secondo gradino del podio nella categoria maschile, confermandosi un esempio di correttezza e leadership positiva in campo e fuori. La vincitrice assoluta della categoria femminile, Emma Zito, oggi in forza al Bf Porcari, è un vero e proprio vanto di casa: cresciuta nel vivaio di Castelnuovo fin dal Minibasket, Emma continua a vestire con orgoglio anche i colori del Cefa Baskin.