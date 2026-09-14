Gp Parco Alpi Apuane, successi nel weekend: Bedini vince a Misterbianco

A Ponte Buggianese, al Memorial Massimi , secondo posto di categoria per Giorgio Davini, terzo posto di categoria per Marco Osimanti e buone prove per Daniele D’Andrea, Marco Mattei, Marco Benvenuti, Francesco Fabbri, Francesco Frediani, Federico Fontanini, Stefano Meoli, Ludmillo Dal Lago, Arturo Sargenti, Giulia Di Virgilio, Amelia Nardini, Rossano Fanani e Paola Lazzini.

A Misterbianco (Catania), al trofeo internazionale Maria Santissima degli Ammalati, vittoria assoluta per Nicolò Bedini, terzo posto di categoria per Alessio Terrasi (nono assoluto) e buona prova per Louis Intunzinzi (settimo assoluto); a Massa, alla Stramulazzo, primo posto di categoria per Patrizio Valleggi e terzo posto di categoria per Gino Cappelli; a Parma, alla Parma Marathon, terzo posto assoluto per Mattia Vasoli e buona prova per Idina Antonacci sulla distanza della mezza maratona; a Firenze, al Trofeo Tre Parchi, secondo posto assoluto per Roxana Maria Girleanu; a Cesena, alla Maratona Alzheimer, vittoria assoluta per Michele Pastorini e buona prova per Alessandro Tartaglini sulla distanza della mezza maratona; a Gravellona Toce (Verbano), Inferno Night Trail, vittoria assoluta per Matteo Dal Lago; a Sarzana, alla Scalata alla Fortezza di Sarzanello, secondo posto di categoria per Giacomo Puccianti e buona prova per Giovanni Marra; a Pistoia, al Meeting Bronze, buona prova sui 1500 metri in pista per Elisa Cosini.