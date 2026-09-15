Lucchese, mister Bernardini suona la carica dopo la debacle a Seravezza: “Dobbiamo essere forti e coerenti con i nostri obiettivi”

Dopo la sconfitta subita a Seravezza, una cinquina che sa di schiaffo in faccia, la Lucchese è pronta a rialzare la testa nella prossima giornata di campionato di serie D, contro il Progresso che si terrà domani (16 settembre) alle 16 al Porta Elisa.

Oggi (15 settembre) nella tradizionale conferenza stampa prepartita, mister Bernardini ha analizzato la sconfitta e ha illustrato l’avversaria del prossimo incontro.

“Si riparte dalla tabella di marcia del nostro percorso, si riparte da dove saremmo ripartiti se non avessimo perso 5 a 0 con il Seravezza – dichiara Mister Bernardini -. Dovremo essere forti e coerenti con gli obiettivi che ci siamo prefissati e dal punto di vista del risultato, ma soprattutto dal punto di vista tattico e di proposta. Farsi condizionare da un risultato in maniera assoluta è sbagliato. Siamo consapevoli e addolorati, da quello che è successo, me ne sono assunto la responsabilità in prima persona. Ma quella partita è finita, ne comincia un’altra, per cui affrontiamo questa non pensando a quello che è successo con il Seravezza, ma pensando a quelle che sono le caratteristiche di una squadra complicata come quella che affrontiamo domani”.

Il mister poi si concentra sugli infortunati e soprattutto sulla situazione di Eric Biasiol che non sarà presente alla prossima partita.

“È diventato papà: è una mancanza che si fa sentire per noi, ma che sopportiamo con più leggerezza, perché è per motivazioni bellissime, per cui facciamo gli auguri a lui, alla sua signora e lo aspettiamo a brevissimo”.