Lucchese, mister Bernardini suona la carica dopo la debacle a Seravezza: “Dobbiamo essere forti e coerenti con i nostri obiettivi”
Il tecnico: “Una sconfitta che fa male, ma è l’errore che fa il percorso, è il cammino che fa la strada. È normale che si possa cadere”
Dopo la sconfitta subita a Seravezza, una cinquina che sa di schiaffo in faccia, la Lucchese è pronta a rialzare la testa nella prossima giornata di campionato di serie D, contro il Progresso che si terrà domani (16 settembre) alle 16 al Porta Elisa.
Oggi (15 settembre) nella tradizionale conferenza stampa prepartita, mister Bernardini ha analizzato la sconfitta e ha illustrato l’avversaria del prossimo incontro.
“Si riparte dalla tabella di marcia del nostro percorso, si riparte da dove saremmo ripartiti se non avessimo perso 5 a 0 con il Seravezza – dichiara Mister Bernardini -. Dovremo essere forti e coerenti con gli obiettivi che ci siamo prefissati e dal punto di vista del risultato, ma soprattutto dal punto di vista tattico e di proposta. Farsi condizionare da un risultato in maniera assoluta è sbagliato. Siamo consapevoli e addolorati, da quello che è successo, me ne sono assunto la responsabilità in prima persona. Ma quella partita è finita, ne comincia un’altra, per cui affrontiamo questa non pensando a quello che è successo con il Seravezza, ma pensando a quelle che sono le caratteristiche di una squadra complicata come quella che affrontiamo domani”.
Il mister poi si concentra sugli infortunati e soprattutto sulla situazione di Eric Biasiol che non sarà presente alla prossima partita.
“È diventato papà: è una mancanza che si fa sentire per noi, ma che sopportiamo con più leggerezza, perché è per motivazioni bellissime, per cui facciamo gli auguri a lui, alla sua signora e lo aspettiamo a brevissimo”.
Inevitabile non tornare sulla scorsa partita e il mister sottolinea che è figlia di una mentalità sbagliata in quel determinato momento: “Non siamo stati capaci di elaborare quello che stava succedendo – ripete -. Abbiamo preso l’1 a 0 e volevamo fare l’1 a 1 il minuto dopo, vogliamo fare il 2 a 1 il minuto dopo, il 3 a 1 il minuto dopo, abbiamo perso le distanze allungandoci, abbiamo perso la serenità che è fondamentale per fare quello che cerchiamo di fare. Non c’è un modo di prepararsi ad una situazione simile. È chiaro che poi è l’errore che fa il percorso, è il cammino che fa la strada, non c’è un modo per riprendersi. Bisogna prendere tante botte come è normale che sia. È chiaro che, se non avessi estrema fiducia nei miei calciatori, non li avrei scelti e non sarei venuto a fare l’allenatore qui“.