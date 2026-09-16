Flaminia, Prato e San Donato Tavarnelle fermate sul pari: nel girone E di serie D nessuna è più a punteggio pieno

Si è archiviata un’altra giornata ricca di gol e colpi di scena nel girone E di Serie D, con verdetti che ridisegnano le gerarchie di alta e bassa classifica. A prendersi la copertina del weekend è sicurament e la Lucchese, capace di riscattare con gli interessi il ko di Seravezza attraverso una prestazione maiuscola al Porta Elisa, mentre incappa in un altro passaggio a vuoto la Nuova Ternana, sorpresa e sconfitta a domicilio.

Sugli altri campi si registrano diversi scontri diretti d’alta quota e derby toscani infuocati. Finisce in parità sul 2-2 la sfida tra Flaminia e Sasso Marconi (a segno Agrimi e Malaccari per i viterbesi, Marra e Mattiolo per gli emiliani), mentre il Follonica Gavorrano piega di misura per 1-0 il Ghiviborgo con un acuto decisivo di Vari. Il Prato frena al Lungobisenzio e non va oltre l’1-1 con il Grassina, riacciuffando i fiorentini grazie a Lattarulo dopo l’iniziale vantaggio ospite firmato Barberini. Netta affermazione dello Scandicci, che supera 3-0 la Rondinella Marzocco con le reti di Matteucci, Boganini e Toci, mentre finisce 1-1 il derby versiliese-aretino tra Seravezza Pozzi e Aquila Montevarchi con i botta e risposta firmati Compaore e Kondaj. Spettacolo e pioggia di gol ad Altopascio, dove il Tau si impone 3-2 sul Siena al termine di una gara pirotecnica (Spatari, Carcani dal dischetto e Busato per i locali; Mastalli e Lipari per i senesi). Infine, pari del Terranuova Traiana con il soeprendente San Donato Tavarnelle