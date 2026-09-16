Gli Arcieri di Rotaio conquistano l’oro e l’argento ai Campionati Italiani

Pioggia di medaglie a Canegrate per la società di Capezzano Pianore: oro per la squadra junior compound e un bottino di podi individuali e a squadre

Si sono disputate nei giorni scorsi le gare del 64esimo Campionato Italiano Targa, ospitato allo Stadio Sandro Pertini di Canegrate (Mi) e si è trattato di un’altra grande occasione di visibilità e di crescita per gli atleti e le atlete della società Arcieri di Rotaio di Capezzano Pianore.

Gli Arcieri di Rotaio hanno conquistato la medaglia d’oro con la squadra junior maschile compound, composta da Gabriel Moriconi, Dario Giovannetti e Leo Bisio. Medaglia d’argento per la squadra allieve femminile compound con Ginevra Pardini, Anita LaFiosca e Mya Troiani. A Gabriel Moriconi anche la medaglia d’argento individuale junior maschile compound. E sempre il giovane atleta e Ginevra Lencioni hanno conquistato la medaglia d’argento nel mix team junior compound. Medaglia di bronzo individuale, infine, per l’allieva femminile compound Ginevra Pardini.

Alla competizione hanno preso parte anche la squadra senior maschile compound formata da Luca Maremmani, Andrea Marchetti e Valentino De Angeli; la squadra master compound maschile composta da Maurizio Matteucci, Massimo Fontanini e Marco Breschi; Lucrezia Pardini che ha gareggiato nella classe senior femminile compound e Alessandro Moriconi in gara nella classe ricurvo allievi maschile.

“Sono molto orgoglioso delle nostre atlete e dei nostri atleti – ha detto il presidente dell’Asd Arcieri di Rotaio Arturo Matteucci – Il mio grazie va anche a tutto il gruppo e ai genitori. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Camaiore che ci dà la possibilità di allenarci nella struttura di Capezzano Pianore dove gli atleti e le atlete degli Arcieri di Rotaio hanno l’opportunità di formarsi e crescere”.