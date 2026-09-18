Altopascio premia le sue eccellenze sportive all’Open Sport

Sono state premiate 29 realtà sportive e atleti per i risultati raggiunti. Sul palco anche dieci associazioni di volontariato

Una grande festa dello sport e della comunità. Open Sport si è concluso con la consegna degli attestati e dei riconoscimenti alle società, alle atlete e agli atleti che si sono distinti nelle competizioni regionali, nazionali e internazionali nel corso dell’anno.

Complessivamente sono state premiate 29 realtà sportive e individualità, espressione di discipline molto diverse: arti marziali, ginnastica, danza, pattinaggio freestyle, ciclismo, nuoto, scherma storica, tennis tavolo, baskin, dodgeball, calcio, pallavolo, pesca ed equitazione.

Gli attestati sono stati consegnati a FootGolf Toscana, Asd Arceri della Real Villa, Asd Il Valico per la pesca, Asd Cuore Latino, Academy Tau, Asd Panda Baskin Altopascio, Asd Sport Toscana Calcio Balilla, Freestyle Tennis Padel Valico 1974, Asd Wing-Tzun Lucca, Porcari Volley, Sportiva Marginone-Bailamos e Asd Luisana Horse Riding.

Numerosi i riconoscimenti al merito. Per Asd Antica Scherma è stato premiato Luca Martinelli, vincitore del torneo nazionale Grande Torneo Cortese dello Spino Fiorito di Fosdinovo. Per Asd Dragon Fighters Team Altopascio riconoscimenti a Delia Teglia, campionessa italiana di Kick Light, e Asia Barabesi, terza classificata in Coppa Italia. Cinque gli atleti premiati di Karate Ninja Asd: Michaela Gundel, campionessa italiana di kata; Matteo Ciranna, campione mondiale; Marco Ciranna, argento in Coppa Italia; Niccolò Sonatori, oro internazionale, e Lorenzo Gagliardi, argento internazionale.

Per Asd Kin Sori Taekwondo sono stati valorizzati i risultati ottenuti nei campionati italiani, toscani e internazionali da Sofia Palomba, Vikki Jayne Todd, Giulia Salti, Martim Rodrigues, Hiba El Aafifi, Iesenia Fiorini, Edoardo Bacci, Tommaso Spinetti, Matteo Berti, Daniel Ninkovic, David Atudosiei, Dumas De Murtas, Mia e Luca Giovannelli e David Kompaniets.

Ricco anche il medagliere di Asd L’Acquario, con i risultati regionali e nazionali nel pattinaggio freestyle di Alice Malinowski, Elisa Cappalunga, Martina Mihaela Tofan, Luca Ferrari, Sveva Toschi, Maya Ricciarelli, Alessandro Mastroianni Lazzoni e Andrea Giannini. Un riconoscimento individuale è andato inoltre a Isabel Grossi, per il terzo anno consecutivo vicecampionessa italiana di Speed Slalom.

Per Asd Olympiagym sono state premiate le ginnaste che hanno conquistato titoli e podi regionali e nazionali: Melisa Tabaku, Sara Pellerei, Celeste Incerpi, Giulia Donatiello, Fabiola Cangemi, Sofia Giudice, Giorgia Bianco, Agnese Vannelli, Ilenia Sensi, Ginevra Di Stefano, Costanza Di Tirro, Giulia Menchini, Samanta Romoli, Flavia Kishta, Nicole Caltieri, Alice Simoncini, Jessica Bellagamba, Luna Marchini, Sara Palamidessi, Giulia Baldini e Alice Lo Pizzo.

Premiate anche le atlete della Polisportiva Virtus Orentano: Angela Pampalone, Kamila Ferhati, Daysi Cypi e Greisi Balaj, protagoniste nei campionati regionali e nazionali di ginnastica ritmica con numerosi titoli alla palla, al cerchio, al corpo libero e nell’all-around. A Anna Principe, atleta dell’Artistica Emgioy di Porcari, il riconoscimento per il primo posto nella categoria Juniores La3 a Ginnastica in festa di Rimini.

Spazio anche alla danza. Asd Just Believe è stata premiata per i risultati di Ambra Picari e Sofia Cakani e dei gruppi Beat e Blackmob nei concorsi di Pinerolo, Torre del Lago e Livorno.

Per Soul Dance Lab sono stati riconosciuti i risultati dei corsi di Formazione 1, 2 e 3, del Contemporary Project e del progetto Megacrew. Menzioni speciali per Sofia Cicalini, semifinalista YAGP Italia e ammessa al Teatro San Carlo di Napoli; Matilde Bonvicini, Bianca Mazzanti, Vittoria Platania, Rares Dugeniuk, Vanessa Cullhaj, Keisi Suli, Lisa Lorenzi, Sara Cristiani e Vittoria Di Venezia, per le vittorie e le borse di studio ottenute. Premiato anche il gruppo Urban Soul, composto da Rares Dugeniuk, Matilde Scinto, Marta Franceschini, Matilde Pieretti ed Emma Carli.

Per Reapers Toscana Dodgeball è stato premiato Brian Crini, vicecampione europeo, italiano e internazionale per club e terzo classificato a livello regionale. Per Nba Basket Altopascio il riconoscimento è andato a Vivian Eseka, atleta under 15 convocata in Nazionale per il Torneo dell’Amicizia 2026 in Spagna.

Per Asd Tennis Tavolo Altopascio è stato premiato Daniele Di Leva, campione italiano di doppio e secondo classificato ai Campionati italiani riservati alla Polizia locale. Per Usd Montecarlo Ciclismo riconoscimento a Matteo Martini, secondo classificato alla Coppetta d’Oro 2026 di Borgo Valsugana.

Tra i riconoscimenti individuali anche quello a Paride Biagi, atleta dell’Asd Nuoto Valdinievole, vincitore regionale nei 50 metri Trasporto Manichino e argento nella staffetta 4×50 mista ai Campionati italiani Lifesaving; e a Noemi Cicalini, confermata nella Fiorentina Under 17, dopo l’esordio in Primavera e l’ingresso nel gruppo della Nazionale Under 16.