La Bicistaffetta parte da Lucca, con la tavola rotonda sullo sviluppo della Francigena

Partirà da Lucca l a Bicistaffetta 2026, la manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta c he quest’anno accompagnerà ciclisti e ciclo-ambasciatori lungo 460 chilometri dell’EuroVelo 5 – Via Romea Francigena, fino a Piazza San Pietro a Roma.

L’appuntamento prenderà ufficialm ente il via lunedì 28 settembre a Lucca, dove la manifestazione sarà presentata al pubblico, alle amministrazioni e agli operatori del territorio. Al Lucca Hostel & Rooms San Frediano, in quella stessa giornata, si terrà la tavola rotonda “Pedalando nel futuro: lo sviluppo della Via Francigena in bicicletta – visioni e progetti locali”. Al confronto parteciperanno, tra gli altri, l’assessore al Turismo del Comune di Lucca Remo Santini, quello di Altopascio Alessio Minicozzi, il presidente Fiab Luigi Menna e i responsabili nazionali dei progetti Bicitalia ed EuroVelo.

Il giorno successivo, martedì 29 settembre, partirà da Lucca la prima tappa della Bicistaffetta: 63 chilometri fino a Castelfiorentino, attraversando Altopascio, Fucecchio e San Miniato. La partenza da Lucca rappresenta quindi il primo momento di un viaggio che vuole mettere al centro non solo la dimensione sportiva e turistica della bicicletta, ma anche il valore economico e territoriale del cicloturismo, il dialogo con le amministrazioni e lo sviluppo di itinerari sempre più sicuri e accessibili.