Sei titoli provinciali agli atleti della Sc Mediavalle Garfagnana Mtb

Sono stati 210 gli atleti che domenica 13 settembre, hanno preso parte, a Filecchio, all’undicesima edizione del Trofeo Garfagnana – Sagra della Polenta – Il Flamingo

E’ stato un fine settimana intenso, quello appena trascorso, per la Sc Mediavalle Garfagnana Mtb. Partendo dall’ultima gara regionale disputata nell’ultimo fine settimana a Cinquale di Montignoso (Massa Carrara), alla quale hanno partecipato tre Giovanissimi del team. In evidenza Leonardo Lombardi, autore della sua prima vittoria nella categoria G1, a soli 7 anni. Buone anche le prove del G2 ( 8 anni) Thomas Simonetti, giunto al quindicesimo posto, e del G4 (10 anni) Luca Ferrari, che ha chiuso dodicesimo. Da registrare infine la partecipazione di Clelia Lombardi nella categoria PG.

Sono stati 210 gli atleti che domenica 13 settembre, hanno preso parte, a Filecchio, all’undicesima edizione del Trofeo Garfagnana – Sagra della Polenta – Il Flamingo. Un numero importante, reso ancora più significativo dalla presenza di ben 140 giovanissimi, comprese le categorie promozionali. La manifestazione, inserita nel calendario regionale della Fci Toscana e valida per l’assegnazione dei titoli provinciali Fci Lucca, ha regalato una lunga mattinata all’insegna della mountain bike. In programma prima le gare dei più piccoli, quindi quelle delle categorie agonistiche e master, impegnate su un percorso di cross country di circa 3,7 chilometri, da ripetere più volte in base alla categoria. È stata una vera festa dello sport, resa possibile dall’impegno della Sc Mediavalle Garfagnana Mtb, società organizzatrice, e dalla preziosa collaborazione dello staff dell’Anspi di Filecchio.

Fondamentale anche il sostegno degli sponsor e dei numerosi genitori che hanno contribuito, con il loro lavoro, alla buona riuscita della manifestazione. Per la società di casa, oltre al successo organizzativo, sono arrivate anche importanti soddisfazioni sul piano sportivo. Sono infatti sei le maglie di campione provinciale conquistate dagli atleti del Garfagnana Mtb: cinque nelle categorie agonistiche e una tra i master. Tra i protagonisti della giornata spicca Lorenzo Gonnella, vincitore tra gli Esordienti e nuovo campione provinciale. Titolo anche per Guido Pardini, primo nella categoria Under 23, e per Cosimo Bianchini, Alex Rossi e Irene Janis Martinelli. Tra i master, invece, la maglia provinciale è andata a Emanuele Pieroni.