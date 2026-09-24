Coppa Toscana Prima Categoria: avanti Corsagna, Torrelaghese e Montecarlo

I lunigianesi del Mulazzo vincono la terza partita consecutiva tra coppa, campionato e ancora coppa e staccano così il biglietto per il turno successivo. Il test in casa dei massesi che schieravano come aveva preannunciato mister Battaglia una formazione ‘linea verde’, imbottita di molti giocatori della juniores aggregati alla prima squadra da inizio stagione, concedendo un giusto riposo a diversi titolari dove domenica prossima saranno in scena sul campo del titolato Marginone 2000. Il match del Raffi, disputato a buon ritmo dalle due squadre, metteva già in discesa gli ospiti con il vantaggio nelle prime battute di Mussi colpo di testa sotto l’incrocio dove Bigini poteva solo guardare. La reazione dei padroni di casa non si faceva attendere dopo un penalty reclamato per fallo su Baldoni non rilevato dal direttore di gara poco Bellè sotto misura riporta l’equilibrio la vivace sfida. Prima del riposo i rosso blu di mister Gigli ritornano in vantaggio con il punto di capitan Grasselli che finalizzava al meglio un contropiede. Nella seconda frazione di gioco con le formazioni modificate dalle sostituzioni non cambia il tema, il Romgnano perviene al pareggio proima dell’ultima mezzora con il preciso colpo di testa di Della Bona. Poco dopo Crovi cerca la via del sorpasso ma è la traversa a negare la gioia del gol, dal fronte opposto il neo entrato Bortolasi trova il pertugio giusto per riportare i compagni avanti anticipando difensori e portiere. Prima del recupero Crovi tentava ancora la via del gol, conclusione murata dalla difesa ospite, offensiva senza esito che chiudeva così la terza partita del triangolare a favore dei lunigianesi a punteggio pieno. Da segnalare il buon approccio senza sfigurare dei diversi giovani mandati in campo da mister Battaglia alla loro prima esperienza con la categoria con di fronte il blasone del Mulazzo. Infine dopo la prossima gara di campionato valevole per la seconda giornata dove il Romagnano andrà sul difficile campo del Marginone mentre il team di mister Giorgio Chelotti ospiterà i pistoiesi del Chiesina Uzzanese, le due antagoniste di coppa si ritroveranno nuovamente di fronte, ci sarà Romagnano-Mulazzo bis per la terza di campionato. .