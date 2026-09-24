Non più solo spettatori: a Lucca il rally si vive da ‘Co-Pilota per un giorno’

Proseguono gli appuntamenti lucchesi di Italian Motor Week di Città dei Motori – Anci. Per tutti i cittadini e gli appassionati è in arrivo l’appuntamento Co-Pilota per un giorno – Rally Experience – dimostrazioni e prove di guida di auto da corsa, che si terrà sabato (26 settembre) dalle 10 alle 19 al parcheggio Erno Erbstein adiacente al Palazzetto dello Sport.