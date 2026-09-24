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Non più solo spettatori: a Lucca il rally si vive da ‘Co-Pilota per un giorno’
Entra nel vivo la “Italian Motor Week”: sabato (26 settembre) al Palazzetto dello Sport prove gratuite di guida e dimostrazioni
Proseguono gli appuntamenti lucchesi di Italian Motor Week di Città dei Motori – Anci. Per tutti i cittadini e gli appassionati è in arrivo l’appuntamento Co-Pilota per un giorno – Rally Experience – dimostrazioni e prove di guida di auto da corsa, che si terrà sabato (26 settembre) dalle 10 alle 19 al parcheggio Erno Erbstein adiacente al Palazzetto dello Sport.
Un’iniziativa a partecipazione gratuita, promossa dall’associazione Città dei Motori per la valorizzazione del patrimonio motoristico italiano, attraverso eventi e manifestazioni per promuovere la cultura del motorsport, i luoghi, i personaggi e le eccellenze italiane automobilistiche conosciute e apprezzate in tutto il mondo.
Italian Motor Week è realizzato in collaborazione fra il comune di Lucca – Ufficio sport, Aci, New Lucca Corse, Fondazione Barsanti e Matteucci – Museo del motore a scoppio, Lucca Hostel & Rooms San Frediano, Lucca Cinema.
Il programma completo e i dettagli degli eventi su eventi.turismo.lucca.it e su italianmotorweek.it.