Gp Parco Alpi Apuane: Cassi, Vasoli e Micchi protagonisti del weekend

Un fine settimana ricco di risultati e prestazioni importanti tra competizioni in Italia, in Polonia e in Svizzera

Un weekend ricco di prestazioni e risultati importanti per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde.

A Sondrio, alla Run River Valtellina, vittoria assoluta per Marta Micchi, vittoria di categoria per Luca Salotti (sesto assoluto) e buona prova per Zivago Anchesi (quinto assoluto). A Barberino del Mugello (Firenze), alla Mugello Marathon, vittoria assoluta per Samuele Oskar Cassi sulla distanza della maratona mentre vittoria di categoria per Barbara Casaioli (terza assoluta) e buona prestazione per Andrea Rossetti. A Castiglioncello (Livorno), alla Blu Run, secondo posto di categoria per Marco Osimanti, terzo posto di categoria per Matteo Cremoni e Stefano Meoli e buone prove per Leonardo Mugnai, Marco Mattei, Ludmillo Dal Lago e Paola Lazzini.

A Quarrata (Pistoia), alla Passeggiata Panoramica, buone prove per Marco Benvenuti, Giada Abbattantuono, Andrea Orsi e Patrizio Valleggi. A Luni (La Spezia), alla Corri per il Gaslini, vittoria di categoria per Marco Sagramoni, Luciano Bianchi, Elena Bertolotti ed Elisa Cosini, secondo posto di categoria per Gianni Francesconi, Giacomo Puccianti, Nello Domenicali, Martina Baratta e Fabrizio Santi e buone prove per Maurizio Verona, Lucio Cupelli, Fabio Belletti, Luciano Passannante, Gino Cappelli, Antonio Pieroni, Paola Guazzelli e Giovanni Marra.

A Varsavia (Polonia), alla Warsaw Marathon, buona prova pero Maurizio Rossi; a Gdansk (Polonia), alla Gdansk marathon, terzo posto di categoria per Alessandro Berlucchi sulla distanza della mezza maratona.

A Firenze, alla Corri la vita, vittoria assoluta per Stefano Grassi e buone prove per Luca Salotti, Filippo Marabotti e Alberto Marzolla. A Camaiore (Lucca), alla Camaiore – Campollorzo, vittoria di categoria per Michele Lorenzi e Arturo Sargenti. Ad Aosta, al Meeting des Alpes, secondo posto assoluto per Jean Pierre Vallet e ottimo sesto posto assoluto per Mathieu Courthoud sui 3000 metri in pista.

A Lugano (Svizzera), alla Stralugano, bella prova per Rene’ Cuneaz (nono assoluto in 1h 07’19”). A Bologna, al Memorial Bruno Lolli, bella prestazione per Giovanni Artusi (nono assoluto). A Trento, al Giro al Sas, buona prova per Francesco Da Via.