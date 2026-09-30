Sc Mediavalle Garfagnana mtb in evidenza nel finale di stagione

In questa categoria, centrano la top ten, in ottavo e nono posto, Luca Marchi ed Alessandro Mele. Dodicesimo è Giacomo Chiocca. Splendida tripletta in casa della Sc Mediavalle Garfagnana nella prova riservata agli Juniores (17/18 anni). Successo, infatti, per Alex Rossi che precede i compagni di squadra Saverio Rossi e Matteo Robert Martinelli Questi i risultati ottenuti dai nostri Giovanissimi. G1 (7 annI): 13esimo Leonardo Lombardi G2 (8 anni) 12esimo Thomas Simonetti Giraldi G4 (10 anni: quinto Luca Ferrari G6 (12 anni) quarto Iris Agostini. Un plauso anche a Viola Agostini, Clelia Lombardi, Leonardo Simonetti Giraldi e Jacopo Bonini che hanno partecipato alla Promozionale. La giornata è stata archiviata con la goliardica, ma sentita, gara riservata ai genitori e tecnici. Grande festa.