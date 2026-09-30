Sc Mediavalle Garfagnana mtb in evidenza nel finale di stagione
Buoni risultati sia nelle gare agonistiche che in quelle riservate ai Giovanissimi
I bikers della Sc Mediavalle Garfagnana mtb hanno chiuso l’annata agonistica e giovanile 2026 partecipando alla competizione di Bagno di Gavorrano, cross country valido come nona edizione del trofeo Cinghiali ultima prova dei rispettivi circuiti dell’Xco Toscana.
Una giornata importante per la Sc Mediavalle Garfagnana Mtb, che si mette in evidenza sia nelle gare agonistiche ed anche quelle riservate ai Giovanissimi (7/12 anni). Negli Esordienti del I anno (13 anni) buon settimo posto per Edward Cornelli. Top ten centrata anche da parte di Mattia Grandi giunto decimo, ed in campo femminile, Irene Janis Martinelli sale sul terzo gradino del podio. In fascia II (14 anni) altra prova convincente di Lorenzo Gonnella con il biker che chiude al secondo posto, festeggiando il successo nel circuito off road della Fci Toscana.
In questa categoria, centrano la top ten, in ottavo e nono posto, Luca Marchi ed Alessandro Mele. Dodicesimo è Giacomo Chiocca. Splendida tripletta in casa della Sc Mediavalle Garfagnana nella prova riservata agli Juniores (17/18 anni). Successo, infatti, per Alex Rossi che precede i compagni di squadra Saverio Rossi e Matteo Robert Martinelli Questi i risultati ottenuti dai nostri Giovanissimi. G1 (7 annI): 13esimo Leonardo Lombardi G2 (8 anni) 12esimo Thomas Simonetti Giraldi G4 (10 anni: quinto Luca Ferrari G6 (12 anni) quarto Iris Agostini. Un plauso anche a Viola Agostini, Clelia Lombardi, Leonardo Simonetti Giraldi e Jacopo Bonini che hanno partecipato alla Promozionale. La giornata è stata archiviata con la goliardica, ma sentita, gara riservata ai genitori e tecnici. Grande festa.