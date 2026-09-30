Torneo della balestra Csain, l’Asd Vicaria val di Lima fa incetta di medaglie

Grande successo ha ottenuto la squadra l’Asd Vicaria val di Lima di Bagni di Lucca, che ha fatto incetta di medaglie specialmente nella categoria femminile con 2 ori per Nicole Dini e 2 medaglie d’argento per Ana Magari in gara 1 e gara 2. Per quanto riguarda la categoria maschile 1 bronzo a Pucci Ernesto nel tiro in targa e 1 oro a Virgilio Contrucci nel tiro al corniolo.