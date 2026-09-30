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Torneo della balestra Csain, l’Asd Vicaria val di Lima fa incetta di medaglie
Nicole Dini ed Ernesto Pucci hanno vinto i due tiri extra gara, il tiro al rapace e il tiro al Guglielmo Tell
E’ stata Lucca a ospitare la quarta giornata del Torneo della balestra Csain riservato ai soli tesserati dell’ente di promozione sportiva del Coni. L’evento realizzato dall’Asd Balistalii delle cerne Lucchesi prevedeva 24 tiri in gara 1 (tiro in targa) e un solo dardo in gara 2 (tiro al corniolo).
Grande successo ha ottenuto la squadra l’Asd Vicaria val di Lima di Bagni di Lucca, che ha fatto incetta di medaglie specialmente nella categoria femminile con 2 ori per Nicole Dini e 2 medaglie d’argento per Ana Magari in gara 1 e gara 2. Per quanto riguarda la categoria maschile 1 bronzo a Pucci Ernesto nel tiro in targa e 1 oro a Virgilio Contrucci nel tiro al corniolo.
Inoltre Nicole Dini ed Ernesto Pucci hanno vinto i due tiri extra gara, il tiro al rapace e il tiro al Guglielmo Tell, molto divertenti e diversi dal canonico tiro sportivo. Ora testa alla finale che si disputerà a Genova il prossimo 11 ottobre. La Asd Vicaria val di Lima desidera ringraziare gli sponsor.