Trasferta in Svizzera ricca di soddisfazioni per il team Ronin Mma Lucca

A firmare il risultato di maggior rilievo è stato il coach Michael Moffa che ha conquistato la cintura nella categoria Expert

LUCCA – Trasferta internazionale ricca di soddisfazioni per il team Ronin Mma Lucca, squadra della palestra Samurai Karate di Lucca, che lo scorso 12 settembre ha partecipato al prestigioso Naga Switzerland Grappling Championship, ospitato presso la Waldmannhalle Neugasse in Svizzera.

Una giornata di sport e competizione internazionale che ha visto gli atleti lucchesi confrontarsi sul tatami con avversari provenienti da diverse realtà del grappling, portando in gara preparazione, determinazione e spirito sportivo.

A firmare il risultato di maggior rilievo è stato Michael Moffa, coach del team Ronin Mma Lucca, che ha conquistato la cintura nella categoria Expert, coronando con un importante successo il lavoro svolto durante gli allenamenti.

Ottime prestazioni anche per gli altri componenti della squadra. Victor Dias, Lorenzo Zoppi e Yahya Zoulafi, pur non riuscendo questa volta a salire sul podio, hanno disputato una competizione di alto livello, dimostrando impegno, carattere e una preparazione che ha permesso loro di confrontarsi alla pari in un contesto internazionale.

Per il team Ronin Mma Lucca si tratta quindi di una trasferta che va oltre il risultato finale: ogni incontro rappresenta un’occasione per crescere, acquisire esperienza e mettere alla prova il lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Gli atleti si allenano alla palestra Samurai Karate di Lucca, dove preparazione tecnica, disciplina e passione per le arti marziali accompagnano il percorso agonistico della squadra.

Grande soddisfazione, dunque, per tutto l’ambiente della palestra e per il team Ronin Mma Lucca. Coach, compagni di allenamento e tutta la realtà Samurai Karate si sono stretti attorno agli atleti, fieri della prestazione e dell’impegno dimostrato in questa importante esperienza internazionale.