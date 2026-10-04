La gara|
Gs Orecchiella Garfagnana, le donne consolidano il secondo posto ai tricolori di società
Buona prova a Grado, in provincia di Gorizia, nella 10 chilometri su strada. Buone prove per gli uomini e per le donne allieve
È stata una giornata di grande atletica quella vissuta oggi (4 ottobre) sulle strade di Grado, in provincia di Gorizia, dove centinaia di atleti hanno preso parte ai campionati italiani individuali e di società sui 10 chilometri su strada.
Per il Gs Orecchiella il risultato più importante arriva dalla formazione femminile, protagonista di una prestazione di grande spessore che permette alla società di consolidare la seconda posizione nel campionato italiano assoluto di società.
Dopo le prove di cross, 10mila metri in pista e 10 chilometri su strada, la formazione femminile dell’Orecchiella si conferma dunque ai vertici della classifica nazionale. Un risultato di grande valore, costruito gara dopo gara, ma che non consente ancora di considerare chiusi i giochi.
L’ultimo appuntamento del campionato italiano di società sarà infatti quello dell’1 novembre a Padenghe sul Garda, con la prova sulla distanza della mezza maratona. Sarà l’ultima occasione per conquistare punti e definire definitivamente la classifica tricolore.
Il Gs Orecchiella arriva quindi all’ultimo atto con una posizione di prestigio e con la consapevolezza di poter ancora dire la propria. Ora qualche settimana di allenamento e preparazione per presentarsi al meglio all’appuntamento decisivo di novembre.
Buona prova anche per gli uomini
Positiva anche la prestazione della squadra maschile, che a Grado ha schierato un quintetto competitivo composto da Jacob Kosgei, Martino De Nardi, Girma Castelli, Mattia Della Maggiora e Alessandro Marcolini.
Gli atleti dell’Orecchiella hanno affrontato la prova con grande determinazione, facendo registrare prestazioni cronometriche di rilievo, con tempi individuali intorno ai 30 minuti.
Esperienza tricolore per le allieve
A completare la giornata del Gs Orecchiella sono state Maria Laura Angelini e Sofia Giunta, impegnate nella prova dei 5 chilometri riservata alla categoria allieve.
Per le due giovani atlete si è trattato di un’importante esperienza in una manifestazione di carattere nazionale, affrontata con impegno e accompagnata da prestazioni cronometriche di valore.
La trasferta di Grado consegna dunque al Gs Orecchiella un bilancio decisamente positivo. La formazione femminile resta saldamente al secondo posto nel campionato italiano assoluto di società, mentre uomini e settore giovanile hanno fornito ulteriori segnali incoraggianti.
Adesso l’attenzione si sposta su Padenghe sul Garda. L’1 novembre sarà la mezza maratona a decidere tutto: un’ultima gara, gli ultimi punti e un campionato ancora tutto da giocare.