Alessandro brilla in azzurro: terzo nella classifica generale del torneo internazionale under 17

Alessandro Salvati, giovane atleta della Raffaello Motto, ha vestito l’azzurro e vinto, nella n azionale italiana junior di ginnastica artistica maschile, il torneo internazionale under 17 disputato nel fine settimana alla Sport Arena di Vienna.

Gli azzurrini hanno superato Svizzera e Olanda con il totale di 221.950 punti. Un apporto determinante l’ha dato proprio Salvati, che si è piazzato terzo nella classifica generale con 73.550 punti, mettendosi al collo la medaglia di bronzo. Il ginnasta della società viareggina ha ottenuto il punteggio più alto nel cavallo con maniglie (12.700), il secondo alle parallele (12.750) e il terzo agli anelli (12.000) e alla sbarra (12.600). Risultati di indubbio valore per Salvati, ormai pienamente ristabilito dal serio infortunio che nei mesi scorsi l’ha costretto a un lungo stop.