Logo
allenatore
esonero
Ghiviborgo
panchina
scelta
Coreglia
Marco Masi
Nico Lelli

Serie D

|
Calcio
/
Serie D
/
Sport
/

Ghiviborgo, il nuovo allenatore è un ‘cavallo di ritorno’: scelto Nico Lelli

6 ottobre 2026 | 20:51
Share0
di Redazione

Redazione

Ghiviborgo, il nuovo allenatore è un &#8216;cavallo di ritorno&#8217;: scelto Nico Lelli

Ha vestito il biancorosso sia da calciatore sia da allenatore guidando i colchoneros nella brillante stagione 2023/2024

Scelto subito il sostituto di Marco Masi sulla panchina del Ghiviborgo ed è un ‘cavallo di ritorno’. 

La guida tecnica della prima squadra va a Nico Lelli. Lelli ha vestito il biancorosso sia da calciatore sia da allenatore guidando i colchoneros nella brillante stagione 2023/2024.

Dopo le esperienze alla guida dell’Aquila Montevarchi e come vice allenatore del Siena, Lelli torna sulla panchina per aprire un nuovo capitolo della società della Mediavalle, ferma a due punti in classifica.

Tutta la società rivolge a mister Nico Lelli un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro.