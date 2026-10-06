Ghiviborgo, il nuovo allenatore è un ‘cavallo di ritorno’: scelto Nico Lelli
6 ottobre 2026 | 20:51
Ha vestito il biancorosso sia da calciatore sia da allenatore guidando i colchoneros nella brillante stagione 2023/2024
Scelto subito il sostituto di Marco Masi sulla panchina del Ghiviborgo ed è un ‘cavallo di ritorno’.
La guida tecnica della prima squadra va a Nico Lelli. Lelli ha vestito il biancorosso sia da calciatore sia da allenatore guidando i colchoneros nella brillante stagione 2023/2024.
Dopo le esperienze alla guida dell’Aquila Montevarchi e come vice allenatore del Siena, Lelli torna sulla panchina per aprire un nuovo capitolo della società della Mediavalle, ferma a due punti in classifica.
Tutta la società rivolge a mister Nico Lelli un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro.