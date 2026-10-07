Al via agli oltre 140 corsi sportivi del Comune di Lucca dedicati ad adulti, ragazzi e bambini

È stato pubblicato il nuovo programma dei corsi sportivi comunali 2026/2027 : oltre 140 corsi dedicati ad adulti, ragazzi, bambini e attività sportive inclusive . I corsi riguardano le seguenti discipline: addestramento cinofilo, arti marziali e difesa personale, atletica leggera, attività motoria terza età (afa), baseball e softball, calcio, danza adulti, danza bambini, discipline invernali, discipline storiche, equitazione, ginnastica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, kendo, nuoto, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, pilates, pugilato, rugby, scherma, sub, tiro con l’arco, tennis, zumba ed attività sportive inclusive.

“L’offerta organizzata con le associazioni e gli enti di promozione sportiva è davvero ampia e copre un vasto numero di specialità con attività particolari che includono le esigenze di un pubblico sportivo di tutte le età – afferma il vece sindaco e assessore allo sport, Fabio Barsanti – esprimo soddisfazione per il lavoro fatto in questi anni che hanno visto nascere la nuova consulta delle sport e sviluppare due manifestazioni di promozione sportiva come la Festa dello Sport a giugno, divenuta da quest’anno Lucca sport village, e lo Sport city day, il 20 settembre scorso. Un appuntamento quest’ultimo che ha visto la presenza di migliaia di visitatori sulle mura di Lucca. Un sistema di relazioni e collaborazioni fra amministrazione comunale e realtà sportive con l’intento di sostenere e diffondere la cultura dello sport, la socializzazione e gli stili di vita sani fra i cittadini di differenti generazioni”.