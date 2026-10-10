Lucchese, Bernardini: “Dobbiamo subire meno gol. Pogliano è arrivato tirato a lucido”

“Ci vogliono i risultati positivi per creare l’amalgama. È chiaro che un’interpretazione o un pensiero di calcio va aggiustato in base a quelle che sono le problematiche. Questa è una squadra che ha segnato tantissimi gol, ma ne ha presi tanti, quindi deve trovare il modo di continuare a segnare tantissimo prendendone un po’di meno. Se vado ad analizzare i gol presi, mi rendo conto che basterebbe poco per abbassare la soglia”.

Queste le parole dell’allenatore della Lucchese Calcio Marco Bernardini alla vigilia della partita casalinga contro la Nuova Ternana, valida per la settima giornata di Serie D, Girone E.

“Dobbiamo lavorare sull’aspetto tattico individuale, ma anche su quello tattico collettivo, che è quello che dà la zona di comfort alla squadra – continua Bernardini -. Dobbiamo cercare di creare un aspetto tattico collettivo che dia più certezze ai giocatori, portandoli ad avere meno défaillance e meno disattenzioni. Pogliano? Normale che gli manca la partita ma è venuto tirato a lucido. è un giocatore che ci da una grande mano. Non deve passare il messaggio che si sono presi tanti gol perché gli interpreti che c’erano erano meno forti di Pogliano. È chiaro che un giocatore con un’esperienza importante e valori importanti porta benefici non soltanto a un reparto, ma a tutti quanti. Però il focus del lavoro deve essere fissato sulle situazioni che hanno funzionato meno e bisogna capire come porvi rimedio”.

In vista della sfida con la Ternana, l’allenatore invita a non sottovalutare l’avversario e a non trarre conclusioni affrettate sulla classifica: “Io sono tifoso della Lazio e mi ricordo un campionato vinto con un recupero di punti importante. Dire che una squadra sia fuori dalla lotta dopo una giornata è, secondo me, un pochettino azzardato. È una squadra che, come noi, è completamente nuova e sta cercando una propria identità collettiva nelle due fasi. È una squadra che va rispettata, con qualità individuali importanti. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita su noi stessi, come al solito. È una squadra che ricerca il duello uomo contro uomo a tutto campo, molto forte sui calci piazzati, sia diretti sia indiretti. È una squadra che presenta delle criticità e delle problematiche, ma è sicuramente complessa e diversa dal Siena.