Pugilistica Lucchese, tre pass per le fasi successive e un titolo regionale Under 15

Tre pass per le fasi nazionali e interregionali e un titolo regionale Under 15: la Pugilistica Lucchese torna da Firenze con risultati importanti e nuove prospettive per i suoi giovani atleti. Nel fine settimana del 3 e 4 ottobre, Andrea Sgueo, Miria Rossetti Busa e Margherita Fulvetti hanno conquistato la qualificazione alle fasi successive dei rispettivi campionati, confermando il buon lavoro svolto sotto la guida dei maestri Giulio Monselesan e Ivo Fancelli.

Sabato 3 ottobre, per il secondo anno consecutivo Sgueo si è laureato campione regionale Under15, questa volta nei 57kg, superando l’ostico Massimo Amantia (Pugilistica Cascinese) al termine di un match equilibrato. Il pugile lucchese ha sofferto la pressione del pisano, ma ha comunque retto agli arrembanti attacchi replicando e andando a segno con costanza. L’appuntamento con le finali di Foggia è fissato dal 4 all’8 novembre, e assieme a lui a giocarsi il titolo delle rispettive categorie ci saranno anche Christian Bigongiari (50kg), Chiara Warnakulasuriya (42kg) e Daisy Kuci (48kg). Nel frattempo però, Sgueo è atteso anche al ritiro a Formia con la nazionale Under 15 guidata da Patrizio Oliva.

Nello stesso pomeriggio, sempre nella palestra dell’Accademia Pugilistica Fiorentina, si è disputata anche la finale regionale dei campionati italiani élite. Margherita Fulvetti ha calcato il ring della finalina con l’unica altra iscritta della categoria 70kg Damiana Trischitti (San Giovanni Firenze), atleta più esperta, che vanta anche diversi incontri in maglia azzurra. Al termine di un match entusiasmante, la vittoria è andata ai punti a Trischitta, anche se Fulvetti non ha affatto demeritato. L’occasione di rifarsi la potrà in ogni caso avere alle fasi interregionali di Montecatini a novembre, visto che il secondo posto le vale comunque la qualificazione.