Volley Barga, al via la nuova stagione 2026/2027

Festa, sport e senso di appartenenza: è partita ufficialmente la stagione 2026/2027 del Volley Barga. Ieri (11 ottobre), negli spazi della Palestra Comunale di Ghivizzano, si è tenuta la presentazione ufficiale di tutte le squadre e le atlete della società.

A fare gli onori di casa ed accogliere la società, le sportive tesserate e le centinaia di parenti, amici e sostenitori, è stato il vicesindaco del comune di Coreglia Antelminelli Giorgio Daniele accompagnato dal giovane Capogruppo di Maggioranza Matteo Donati.

“Un rapporto che, ormai, costituisce un appuntamento fisso con la prestigiosa società sportiva – ha spiegato Daniele – che vanta fra le proprie fila oltre 30 atlete residenti nel nostro Comune”.

Dopo il saluto dell’amministrazione comunale di Coreglia, è intervenuto il vicesindaco di Barga Lorenzo Tonini e, in rappresentanza della Regione Toscana, il consigliere Vittorio Salotti.