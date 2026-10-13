Rally, svelata la 61esima Coppa Città di Lucca: attesi 230 equipaggi da tutta Italia

La 61esima Coppa Città di Lucca, Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2026, organizzata da Automobile Club Lucca in sinergia con New Lucca Corse, ha svelato ufficialmente le proprie linee.

La manifestazione, in programma dal 12 al 15 novembre, è stata presentata questa mattina (13 ottobre) nei locali dell’istituzione automobilistica cittadina, illustrando i dettagli di un appuntamento che richiamerà sulle strade della provincia i protagonisti del rallismo nazionale. La presentazione si è svolta alla presenza del direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, del presidente dell’Automobile Club Lucca, Luca Gelli, e del fiduciario provinciale Aci Sport, Massimiliano Bosi. Presenti anche le autorità locali, tra cui l’assessore allo sport del comune di Lucca, Fabio Barsanti, l’assessore allo sport del comune di Capannori, Gaetano Ceccarelli, e il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti.

“Per noi è un autentico onore organizzare un evento di questa portata, che possiamo paragonare a una vera e propria ‘Finale di Champions’ del rally – ha dichiarato Luca Sangiorgio, direttore di Automobile Club Lucca –. Per la prima volta la nostra città accoglierà i migliori campioni provenienti dalle varie zone d’Italia e oltre l’80 per cento degli equipaggi arriverà da fuori territorio. Per gestire una tale numerosità abbiamo fatto una scelta logistica importante, raddoppiando le location coinvolte: non solo le nostre splendide Mura, ma anche l’Aeroporto di Tassignano, che ospiterà il parco assistenza. Quella di Tassignano si è rivelata una vera e propria scoperta: è una struttura baricentrica rispetto alla Toscana che ci consentirà di avere tutto concentrato e in massima sicurezza, con un’ottima rete di ristorazione per far stare al meglio gli equipaggi e con prospettive future molto interessanti, ad esempio come centro per la formazione e la guida sicura”.

“Per garantire la sostenibilità dell’evento e una gestione ottimale della viabilità, considerando le necessarie chiusure stradali, abbiamo fissato un tetto massimo di 230 equipaggi – ha proseguito –. Sul fronte del percorso, confermiamo i punti salienti dello spettacolo: le Mura, icona indiscussa del nostro rally, e la prova spettacolo in piazza Don Baroni. Ora che la parte amministrativa è conclusa, abbiamo davanti un mese di lavoro per curare ogni dettaglio, aggiungere quel qualcosa in più che renda l’evento unico e regalare agli appassionati uno spettacolo straordinario. Trattandosi del momento conclusivo della stagione sportiva ci aspettiamo un’affluenza enorme: la nostra grande ambizione è firmare un’edizione memorabile, di cui tutti si ricordino negli anni a venire“.

Un evento di assoluto prestigio, che nell’anno del centenario della fondazione di Automobile Club Lucca assegnerà il titolo di vincitore della Coppa Italia Rally Aci Sport, attraverso un confronto riservato agli equipaggi qualificati nelle Coppe Rally di Zona. Saranno 230 gli iscritti ammessi alla competizione, secondo i criteri di qualificazione e ammissione stabiliti dal regolamento Aci Sport.

“Aggiungo un pizzico di orgoglio toscano: abbiamo l’onore di aver coinvolto la totalità degli ufficiali di gara della nostra regione – ha aggiunto Massimiliano Bosi, fiduciario provinciale Aci Sport –. Abbiamo inviato una richiesta a tutti e la risposta è stata unanime, con un’adesione del cento per cento. Non è affatto una cosa scontata, perché in eventi di questa portata si rischia spesso un po’ di dispersione. Vedere invece una tale compattezza e disponibilità da parte di tutto il movimento toscano è un segnale straordinario e un grande valore aggiunto per la gara“.

“Ultimamente abbiamo già festeggiato un grande traguardo con la prima edizione della Motor Week e il 60esimo anniversario del Coppa Città di Lucca: celebrare quest’anno con un appuntamento di questa portata era davvero il miglior modo possibile per chiudere il cerchio – ha spiegato l’assessore allo sport del comune di Lucca, Fabio Barsanti –. Si tratta di un evento di straordinaria importanza, che arriva in un periodo strategico del calendario, subito dopo Lucca Comics & Games. Questa collocazione temporale rappresenta un’opportunità fondamentale per il territorio, garantendo un importante respiro e un forte impatto economico e commerciale per tutta la città”.

Otto prove speciali per 88,57 chilometri cronometrati. È questo il dato che caratterizza il percorso della 61esima Coppa Città di Lucca, articolato su due giornate di gara, sabato 14 e domenica 15 novembre, per uno sviluppo complessivo di 413,74 chilometri. Quattro i tratti cronometrati interessati dal confronto, con le prove di ‘Boveglio’, ‘Pizzorne’, ‘Fiano’ e ‘Pescaglia’, alle quali si aggiungerà la spettacolare prova cittadina ‘Città di Lucca’, riproposta dopo il positivo riscontro ottenuto nella precedente edizione.