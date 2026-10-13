Il navigatore porcarese David Castiglioni protagonista al Rally Città di Pistoia: vince al fianco del pilota Pisani

Il sindaco Fornaciari e la consigliera Rovai: “Sempre bello vedere un proprio concittadino distinguersi in una competizione così partecipata e impegnativa”

C’è anche Porcari sul gradino più alto del podio del 47esimo Rally Città di Pistoia. Il navigatore porcarese David Castiglioni, al fianco del pilota Pisani, ha conquistato la vittoria nell’ultima prova della Coppa Rally di Zona 7, al termine di una gara condotta in testa dalla prima all’ultima speciale.

L’equipaggio, su Skoda Fabia Rs, si è imposto con un vantaggio di 9,6 secondi su Thomas Paperini e Monica Cicognini. Terzo posto per Claudio Arzà e Moriconi, staccati di 26,5 secondi. Alla manifestazione, organizzata da Pistoia Corse e Aci Pistoia, hanno preso parte 128 equipaggi.

“A Castiglioni e a Pisani – dicono il sindaco, Leonardo Fornaciari, e la consigliera delegata allo sport, Susy Rovai – rivolgiamo le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale per questa bella vittoria. Per Porcari è sempre bello vedere un proprio concittadino distinguersi in una competizione così partecipata e impegnativa. Nel rally il risultato nasce dall’intesa tra pilota e navigatore, dalla preparazione e dalla capacità di prendere insieme le decisioni giuste anche nei momenti più difficili. Questo successo premia il lavoro di entrambi e siamo felici di festeggiarlo con loro”.

Pisani e Castiglioni hanno costruito il primo vantaggio nella giornata di sabato, firmando il miglior tempo in tutte e quattro le prove speciali disputate. Domenica mattina il ritorno di Paperini, vincitore delle prime due prove della giornata, ha ridotto il distacco a soli 3,3 secondi, riaprendo la sfida per il successo.