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Terza Categoria, gol e spettacolo nel 2-2 del posticipo fra Badia Pozzeveri e San Lorenzo
Equa divisione della posta in una gara dai continui ribaltamenti di fronte: apre Pellegrini, Mbaye e Di Furia sorpassano, chiude GIannecchini
Badia Pozzeveri – San Lorenzo 2-2
BADIA POZZEVERI: Maionchi, Maliziola, Martini (40’pt Di Vita), Angioli, Biondi, Bussagli, Di Furia, Ndao, Toni, Panini, Dalle Luche. A disp.: Belcrei, Giusfredi, Betti, Toto, Fuoco, Di Vita, Pugnetti, Dal Pino, Galantuomini. All.: Landi
SAN LORENZO: Raschioni, Simonetti, Dianda (27’st Vannucci), Marlia, Ricci, Batastini, Cretella, Pellegrini (15’st Pavan L.), Decanini (18’st Madda), Giannecchini, Haoudi. A disp.: Berti, Matteucci, Massagli, Serafini, Pavan A. All.: D’Aurelio
RETI: 1’pt Pellegrini, 10’st Mbaye, 15’st rig. Di Furia, 36’st Giannecchini
Spettacolo e gol nel posticipo di Terza Categoria fra Badia Pozzeveri e San Lorenzo: finisce 2-2 al termine di un match ricco di emozioni.
Pronti-via e il San Lorenzo è già in vantaggio con Pellegrini. Nella ripresa Mbaye e un rigore di Di Furia in cinque minuti ribaltano il punteggio, ma nel finale è Giannecchini, anche lui su rigore, a chiudere per il definitivo 2-2.