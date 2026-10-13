Terza Categoria, gol e spettacolo nel 2-2 del posticipo fra Badia Pozzeveri e San Lorenzo

Spettacolo e gol nel posticipo di Terza Categoria fra Badia Pozzeveri e San Lorenzo: finisce 2-2 al termine di un match ricco di emozioni.

Pronti-via e il San Lorenzo è già in vantaggio con Pellegrini. Nella ripresa Mbaye e un rigore di Di Furia in cinque minuti ribaltano il punteggio, ma nel finale è Giannecchini, anche lui su rigore, a chiudere per il definitivo 2-2.