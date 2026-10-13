Tre atleti della Mtb Mediavalle Garfagnana alla Casentino Bike
Le altre gare del fine settimana
Tre bikers della Mtb Mediavalle Garfagnana hanno partecipato a Bibbiena (Ar) alla 33esima edizione della Casentino Bike, gara inserita nei circuiti della Coppa Toscana, Rampitek ed Appennino Superbike Due i tracciati in programma: 63 chilometri del Marathon e 42 del percorso Classic con un dislivello di 1500 metri.
In questo contesto erano presenti Alex Rossi che chiude al 34esimo posto conquistando il terzo posto nella categoria Junior (17/18 anni). Nella top ten di categoria anche Saverio Rossi (82esimo) e Matteo Robert Martinelli (104esimo) che hanno archiviato la loro gara rispettivamente al sesto e settimo posto. Finestra aperta anche per gli enduristi impegnati nell’ultima prova del circuito del Tes (Toscano Enduro Series), con il calendario che proponeva l’ultima prova in quel di Porto Santo Stefano (Gr) prova anche del Campionato Toscano Fci.
Decima posizione per l’Allievo (15/16 anni) Cosimo Bianchini e nona piazza per l’Esordiente (13/14 anni) Pietro Campietti. Mentre sabato 10 ottobre, il nostro G4 (10 anni) Luca Ferrari ha preso parte alla prima, delle tre prove in programma, del circuito Short Trak Eiminator Casa Bonello, competizione disputata nella frazione La Catena del comune di San Miniato (Pi). Tanto impegno, e divertito garantito, per il nostro giovane portacolori.