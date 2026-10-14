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A Lucca nasce il settore di pallanuoto femminile. Il presidente Casali: “Nonostante i bastoni fra le ruote messi dal Comune”
Casali polemico con l’amministrazione comunale: “Evidentemente il Circolo nuoto Lucca non fa parte degli amici”
Il Circolo nuoto Lucca annuncia la nascita del settore femminile. “Un progetto ambizioso che vedrà le atlete impegnate nei campionati agonistici di under 20 e serie B femminile”.
La società lucchese è già una solida realtà nel comparto maschile, con una filiera completa che parte dall’under 12 fino ad arrivare alla prima squadra, che militerà quest’anno nel campionato di serie D.
Anche il tecnico della nazionale giovanile italiana, Giacomo Grassi, ha fatto visita al Circolo nuoto Lucca. “La presenza di Grassi – dce il presidente, Pietro Casali – testimonia l’attenzione dei vertici federali verso la crescita qualitativa e strutturale del movimento a Lucca, confermando la bontà del lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico e dai dirigenti della piscina. Un ringraziamento a tutti i tecnici del movimento pallanuotistico lucchese: Cavallucci Davide, Pisano Giacomo, Giusti Giovanni, Del Papa Simone, Duccini Mattia e Di Gaetano Valerio”.
“Tutto questo – conclude Casali – nonostante l’ostinazione dell’amministrazione Pardini che si ostina a mettere i bastoni fra le ruote a tutto il movimento natatorio lucchese in generale ed al Circolo nuoto Lucca in particolare, evidentemente perché quest’ultimo non fa parte degli amici”.