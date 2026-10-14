A Lucca nasce il settore di pallanuoto femminile. Il presidente Casali: “Nonostante i bastoni fra le ruote messi dal Comune”

Anche il tecnico della nazionale giovanile italiana, Giacomo Grassi, ha fatto visita al Circolo nuoto Lucca. “La presenza di Grassi – dce il presidente, Pietro Casali – testimonia l’attenzione dei vertici federali verso la crescita qualitativa e strutturale del movimento a Lucca, confermando la bontà del lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico e dai dirigenti della piscina. Un ringraziamento a tutti i tecnici del movimento pallanuotistico lucchese: Cavallucci Davide, Pisano Giacomo, Giusti Giovanni, Del Papa Simone, Duccini Mattia e Di Gaetano Valerio”.