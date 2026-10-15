L’Asd Ghivivolley Piano di Coreglia alza il sipario sulla nuova stagione agonistica: svelati staff e formazioni

Il primo cittadino Marco Remaschi: “Lo sport è crescita e inclusione. Grazie al Ghivivolley per la passione e l’attenzione alle giovani generazioni”

Nei giorni scorsi, al Palazzetto dello Sport di Ghivizzano, l’Asd Ghivivolley Piano di Coreglia ha presentato le squadre e lo staff che saranno protagonisti della stagione agonistica 2026/2027. Alla cerimonia ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli rappresentata dal sindaco Marco Remaschi, dall’assessore Lara Baldacci e dai consiglieri Matteo Donati e Michela Chiesa.

La società, guidata dal presidente Lorenzo Martini, sarà impegnata in due campionati con tre squadre: il gruppo under 19 parteciperà sia al Campionato di Categoria che alla Seconda Divisione, mentre la formazione over 19 prenderà parte anch’essa al torneo di Seconda Divisione.

Per quanto riguarda il calendario, le ragazze dell’under 19 inizieranno a scendere in campo a metà ottobre e disputeranno generalmente le partite il mercoledì alle 19. Le due formazioni di Seconda Divisione, invece, prenderanno il via a fine ottobre, con gli incontri in programma la domenica alle 17 e alle 20.

La giornata è stata anche l’occasione per sottolineare il forte legame tra la società e il territorio. Un legame che si esprime attraverso la denominazione, i colori sociali e la grafica, elementi che richiamano quelli del Ghiviborgo Calcio, a conferma della volontà di rappresentare un’identità condivisa e radicata nella comunità locale.

Nel corso dell’evento, al sindaco Marco Remaschi è stata consegnata la maglia da gioco numero 1, mentre le divise ufficiali della società sono state donate al primo cittadino e agli altri rappresentanti dell’amministrazione presenti. Spazio, poi, alle protagoniste della nuova stagione: le atlete sono state presentate una ad una e hanno ricevuto la propria divisa da gioco ufficiale e personalizzata.

Tra i messaggi più importanti ribaditi dalla società c’è quello dell’inclusione e dell’accessibilità allo sport. “Vorremmo rendere lo sport accessibile a tutti e poter, un giorno, eliminare le quote” – è l’auspicio espresso dalla società, che punta a creare un ambiente aperto e accogliente, nel quale la pallavolo possa rappresentare un’opportunità di crescita, condivisione e partecipazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i dirigenti che lavorano dietro le quinte per portare avanti una macchina organizzativa impegnativa, mettendo tempo ed energie al servizio del gruppo. La società ha infine espresso la propria riconoscenza all’amministrazione comunale e agli sponsor che, con il loro sostegno, contribuiscono a rendere possibile l’attività sportiva.