Mediavalle|
L’Asd Ghivivolley Piano di Coreglia alza il sipario sulla nuova stagione agonistica: svelati staff e formazioni
Il primo cittadino Marco Remaschi: “Lo sport è crescita e inclusione. Grazie al Ghivivolley per la passione e l’attenzione alle giovani generazioni”
Nei giorni scorsi, al Palazzetto dello Sport di Ghivizzano, l’Asd Ghivivolley Piano di Coreglia ha presentato le squadre e lo staff che saranno protagonisti della stagione agonistica 2026/2027. Alla cerimonia ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli rappresentata dal sindaco Marco Remaschi, dall’assessore Lara Baldacci e dai consiglieri Matteo Donati e Michela Chiesa.
La società, guidata dal presidente Lorenzo Martini, sarà impegnata in due campionati con tre squadre: il gruppo under 19 parteciperà sia al Campionato di Categoria che alla Seconda Divisione, mentre la formazione over 19 prenderà parte anch’essa al torneo di Seconda Divisione.
Per quanto riguarda il calendario, le ragazze dell’under 19 inizieranno a scendere in campo a metà ottobre e disputeranno generalmente le partite il mercoledì alle 19. Le due formazioni di Seconda Divisione, invece, prenderanno il via a fine ottobre, con gli incontri in programma la domenica alle 17 e alle 20.
La giornata è stata anche l’occasione per sottolineare il forte legame tra la società e il territorio. Un legame che si esprime attraverso la denominazione, i colori sociali e la grafica, elementi che richiamano quelli del Ghiviborgo Calcio, a conferma della volontà di rappresentare un’identità condivisa e radicata nella comunità locale.
Nel corso dell’evento, al sindaco Marco Remaschi è stata consegnata la maglia da gioco numero 1, mentre le divise ufficiali della società sono state donate al primo cittadino e agli altri rappresentanti dell’amministrazione presenti. Spazio, poi, alle protagoniste della nuova stagione: le atlete sono state presentate una ad una e hanno ricevuto la propria divisa da gioco ufficiale e personalizzata.
Tra i messaggi più importanti ribaditi dalla società c’è quello dell’inclusione e dell’accessibilità allo sport. “Vorremmo rendere lo sport accessibile a tutti e poter, un giorno, eliminare le quote” – è l’auspicio espresso dalla società, che punta a creare un ambiente aperto e accogliente, nel quale la pallavolo possa rappresentare un’opportunità di crescita, condivisione e partecipazione.
Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i dirigenti che lavorano dietro le quinte per portare avanti una macchina organizzativa impegnativa, mettendo tempo ed energie al servizio del gruppo. La società ha infine espresso la propria riconoscenza all’amministrazione comunale e agli sponsor che, con il loro sostegno, contribuiscono a rendere possibile l’attività sportiva.
“È stato un piacere partecipare alla presentazione delle squadre dell’Asd Ghivivolley Piano di Coreglia – ha commentato il sindaco Remaschi –, una realtà che rappresenta un importante punto di riferimento sportivo e sociale per il nostro territorio. Voglio rivolgere un sincero augurio alle atlete, allo staff e a tutti i dirigenti per la nuova stagione, ringraziandoli per l’impegno e la passione con cui portano avanti questa attività. Lo sport è molto più di una competizione: è educazione, rispetto, spirito di squadra e occasione di crescita, soprattutto per le giovani generazioni. Apprezzo, in particolare, l’attenzione che la società dedica al tema dell’inclusione e alla volontà di rendere la pallavolo sempre più accessibile a tutti. È un obiettivo importante, che richiama il valore dello sport come opportunità di partecipazione e condivisione. Come amministrazione comunale siamo vicini alle associazioni che contribuiscono a mantenere vivo il tessuto sociale delle nostre comunità. Al Ghivivolley, alle sue atlete e a tutti coloro che lavorano quotidianamente per la società va il nostro ringraziamento, insieme all’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni”.
Nel campionato Under 19 la squadra farà affidamento sulla guida tecnica di coach Alessandro Nelli e dell’aiuto allenatore Lorenzo Paolinelli, che avranno a disposizione una squadra capitanata da Aurora Bertini e composta da: Bianca Maria Baiocchi, Sara Barsanti, Federica Bianchi, Aurora Cantini, Emily Ferrara, Valentina Filippini, Agata Fiori, Anna Forischi, Angelica Forli, Caterina Marroni e Sara Tardelli. La squadra over sarà invece allenata da Patrizio Porru e trascinata dal capitano Sara Sartini, insieme a Maddalena Bergamini, Emma Bertolini, Aurora Formisano, Sofia Giannasi, Debora Marchetti, Rebecca Martini, Ginevra Poggi, Sara Sabatini, Susanna Saettoni, Giada Tortelli ed Angelica Parducci.
A tirare le fila della società resta il presidente Lorenzo Martini, sostenuto da un affiatato gruppo di dirigenti formato da Lara Baldacci, Giordano Bertini, Nadia Chiappini, Maurizio Forischi, Claudia Morganti, Barbara Pierucci e Sergio Tardelli.