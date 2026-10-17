Seravezza, mister Turi: “La Rondinella sta facendo bene, dobbiamo dare tutto”

“Finalmente abbiamo potuto allenarci tutta la settimana, sapendo che affrontiamo una squadra che viene da due vittorie. Non importa che si tratti di una neopromossa, perché è una squadra che ha una grande storia che ricordo anche quando giocavo tra i professionisti e che sta facendo bene e sta dando del filo da torcere ogni domenica. Non conta la storia, conta quello che faremo in campo. Recuperiamo qualcuno, qualche altro non è disponibile, sappiamo che non possiamo pensare in questa categoria ed in questo girone di gestire la partita, occorre dare tutto”. Lo dichiara l’allenatore del Seravezza Calcio, Stefano Turi, alla vigilia della gara in casa della Rondinella Marzocco. Il match valido per l’ottava giornata di Serie D, girone E, si terrà domani (18 ottobre), alle 15, allo stadio Gino Bozzi di Firenze.