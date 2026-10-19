La StraCastelnuovo al maschile parla keniano con Kenneth Kimathi Kithinij

La kermesse pomeridiana allestita su 6 giri, pari a 7,8 di un percorso disegnato tutto nel centro città, ha visto emergere in maniera prepotente Kenneth Kimathi Kithinij , portacolori della società organizzatrice Gp Parco Alpi Apuane che in 24’59” ha stracciato il precedente record della manifestazione, abbassandolo di ben 51”.

Solo Yassine Lamnaouar è riuscito a tenere il distacco sotto il minuto, scendendo anche lui sotto il vecchio primato. 49” il distacco del corridore della Toscana Atletica, terza piazza per Paolo Marsili (Virtus Lucca) a 1’38” davanti a Stefano Bascherini, compagno di colori del vincitore, a 1’47” e di Ferdinando Giannotti (Atl.Pietrasanta) a 1’55”.

Le donne gareggiavano su 4 giri pari a 5,2 km e qui è arrivato il pokerissimo di Federica Baldini (Atl.Cascina) che riconferma il suo predominio sul tracciato lucchese in 18’41”, avendo ragione di Carolina Fraquelli (Virtus Lucca) per appena 9”, terza piazza per Isotta Paiotti (Atl.Pietrasanta) a 1’30”. Fuori dal podio Virginia Bianchi (Gp Rossini) a 3’13” e Maria Laura Angelini (Gs Orecchiella) a 4’18”.