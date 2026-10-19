La gara|
La StraCastelnuovo al maschile parla keniano con Kenneth Kimathi Kithinij
Superati Lamnaouar e Marsili. Fra le donne è arrivato il pokerissimo di Federica Baldini su Fraquelli e Paiotti
Prende la via del Kenya la 21esima edizione della StraCastelnuovo, la prova podistica di Castelnuovo in Garfagnana valida per il Criterium Podistico Toscano e il Circuito Strade d’Oro 2026.
La kermesse pomeridiana allestita su 6 giri, pari a 7,8 di un percorso disegnato tutto nel centro città, ha visto emergere in maniera prepotente Kenneth Kimathi Kithinij, portacolori della società organizzatrice Gp Parco Alpi Apuane che in 24’59” ha stracciato il precedente record della manifestazione, abbassandolo di ben 51”.
Solo Yassine Lamnaouar è riuscito a tenere il distacco sotto il minuto, scendendo anche lui sotto il vecchio primato. 49” il distacco del corridore della Toscana Atletica, terza piazza per Paolo Marsili (Virtus Lucca) a 1’38” davanti a Stefano Bascherini, compagno di colori del vincitore, a 1’47” e di Ferdinando Giannotti (Atl.Pietrasanta) a 1’55”.
Le donne gareggiavano su 4 giri pari a 5,2 km e qui è arrivato il pokerissimo di Federica Baldini (Atl.Cascina) che riconferma il suo predominio sul tracciato lucchese in 18’41”, avendo ragione di Carolina Fraquelli (Virtus Lucca) per appena 9”, terza piazza per Isotta Paiotti (Atl.Pietrasanta) a 1’30”. Fuori dal podio Virginia Bianchi (Gp Rossini) a 3’13” e Maria Laura Angelini (Gs Orecchiella) a 4’18”.
Ancora una volta il Gp Parco Alpi Apuane ha dimostrato di non essere solo una delle società di riferimento toscane come numero di risultati, ma anche come valenza organizzativa. La prova, dedicata alla memoria di Giuseppe Bonaldi, Moreno Toni e Leonardo Rocchiccioli, ha avuto un ospite d’eccezione nell’ex campione europeo dei 10mila metri Venanzio Ortis, circondato dalla curiosità di tanti podisti.
Per gli organizzatori importante è stato l’appoggio della Fidal, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, dei Fratres.
La prova tornerà il prossimo anno con un programma ancora più ricco e coinvolgente.