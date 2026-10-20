Un piano per guardare al futuro dello sport. L’assessore Barsanti: “Una leva di sviluppo sociale ed educativo”

Un nuovo piano strategico per lo sport a Lucca. Lo hanno presentato questa mattina (20 ottobre), a palazzo Orsetti, l’assessore allo sport, Fabio Barsanti, e dal presidente di Sg plus, Roberto Lamborghini.

“Si tratta di un percorso – afferma Barsanti – che nasce dalla volontà di considerare lo sport non soltanto come attività agonistica o ricreativa, ma come una vera e propria leva di sviluppo sociale, educativo e territoriale. Un investimento in termini di visione e programmazione, che punta a rendere Lucca una città sempre più attenta al benessere, all’inclusione e alla qualità della vita dei propri cittadini“.

Invece, sul tema nuovo stadio Lucchese il vicesindaco non si sbilancia: “Il presidente ha detto in un’intervista che a breve ci presenterà il progetto”.

“Siamo qui oggi – dichiara Lamborghini – per aiutare il comune nello sviluppo di questo progetto. Un piano che prenderà vita nei prossimi mesi e si realizza in tre momenti. Il primo sarà l’ascolto per comprendere i bisogni, i giudizi e le aspettative dello sport a Lucca. Il secondo, a fine gennaio, sarà uno spazio di confronto su determinate tematiche sviluppate in alcuni tavoli di lavoro. Il terzo, infine, si terrà durante Lucca sceglie lo sport nel mese di aprile, quando sarà effettivamente presentato il piano strategico“.

Il percorso strategico elaborato dal Comune di Lucca in collaborazione con Sg plus e Fondazione SportCity ha il fine di costruire le nuove politiche sportive e sociali, capaci di rispondere alle esigenze della comunità e alle trasformazioni della società.

La costruzione del piano

Il primo passo sarà dedicato all’analisi del sistema sportivo cittadino attraverso un’indagine conoscitiva rivolta a diversi soggetti della comunità: società sportive, praticanti, atleti paralimpici, studenti, famiglie, tecnici e insegnanti. Tramite questionari mirati sarà possibile approfondire le abitudini sportive, il livello di pratica, il grado di soddisfazione rispetto alle opportunità presenti sul territorio e, soprattutto, raccogliere desideri, necessità e aspettative per il futuro. Le informazioni raccolte saranno elaborate in report specifici e successivamente in un quadro complessivo, utile a orientare le scelte e individuare le priorità di intervento.

Uno dei momenti centrali del percorso sarà rappresentato dagli Stati generali dello sport, un appuntamento pubblico di ascolto, dialogo e progettazione partecipata, aperto al mondo sportivo e all’intera cittadinanza. L’iniziativa prevederà tavoli tematici di confronto, durante i quali i partecipanti potranno condividere idee, proposte e soluzioni sui principali temi emersi dall’analisi dei bisogni. Un’occasione per mettere in relazione esperienze e punti di vista differenti e trasformare il confronto in proposte concrete, contribuendo a definire le priorità delle future politiche sportive comunali.

Sarà, inoltre, sviluppato un percorso formativo rivolto in particolare ai dirigenti delle società sportive, con approfondimenti su temi quali organizzazione e gestione societaria, marketing, comunicazione e aspetti amministrativi e fiscali. L’intento è fornire strumenti utili a rafforzare le realtà sportive del territorio, valorizzandone non soltanto la funzione organizzativa, ma anche il fondamentale ruolo educativo e sociale che svolgono quotidianamente all’interno della comunità.

Il piano strategico per lo sport

Il lavoro di analisi, ascolto e confronto confluirà nella costruzione del piano strategico per lo sport, un documento di indirizzo che individuerà linee guida, priorità e possibili progettualità per lo sviluppo sportivo cittadino nei prossimi anni. Tre saranno gli ambiti principali di attenzione: il primo riguarderà la promozione della pratica sportiva per tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione a giovani, scuole, famiglie, donne, persone anziane e nuove forme di pratica sportiva, valorizzando lo sport come strumento di salute, inclusione, educazione e socialità.

Il secondo sarà dedicato all’impiantistica sportiva, attraverso una riflessione sulle esigenze di gestione, manutenzione, ammodernamento ed efficientamento delle strutture esistenti e sulle nuove opportunità offerte dagli spazi urbani e dalle aree dedicate all’attività motoria all’aperto. Una prospettiva che comprenderà anche la possibilità valorizzare luoghi della città, trasformandoli in nuovi spazi di aggregazione e socialità.

Il terzo ambito riguarderà la costruzione di una rete territoriale sempre più forte, capace di mettere in relazione associazioni sportive, istituzioni scolastiche, realtà sociali e mondo economico, facendo dello sport un elemento di connessione tra le diverse componenti della comunità.