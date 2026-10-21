Mountain bike, grandi risultati per la Sc Mediavalle Garfagnana alla Granfondo Pinocchio

A Montecarlo si è disputata la Granfondo Pinocchio competizione che proponeva due percorsi. La Point to Point di 35 km (dsl 866 mt) ed il Classic di 20 km (527 mt). Buonissima prova da parte di Guido Pardini che conquista il secondo posto tra gli Under 23, concludendo diciottesimo assoluto nella prova del lungo.

“Si chiude anche questa stagione con meno gare disputate e con meno allenamenti nella gambe, tutto questo dovuto agli impegni universitari e lavoro stagionale. L’importante – afferma Pardini – e sapersi ritagliare degli spazi per portare avanti questa passione”.