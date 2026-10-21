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Mountain bike, grandi risultati per la Sc Mediavalle Garfagnana alla Granfondo Pinocchio
A Montecarlo spiccano i podi di Guido Pardini negli Under 23 e Alex Rossi negli Junior. Buone prove anche nel ciclocross a Prato
Prosegue l’attività agonistica per i bikers della Sc Mediavalle Garfagnana Mtb.
A Montecarlo si è disputata la Granfondo Pinocchio competizione che proponeva due percorsi. La Point to Point di 35 km (dsl 866 mt) ed il Classic di 20 km (527 mt). Buonissima prova da parte di Guido Pardini che conquista il secondo posto tra gli Under 23, concludendo diciottesimo assoluto nella prova del lungo.
“Si chiude anche questa stagione con meno gare disputate e con meno allenamenti nella gambe, tutto questo dovuto agli impegni universitari e lavoro stagionale. L’importante – afferma Pardini – e sapersi ritagliare degli spazi per portare avanti questa passione”.
Sul podio anche Alex Rossi (76^) giunto terzo tra gli Junior (17/18 anni) tagliando il traguardo in compagnia di Matteo Robert Martinelli quarto tra gli Junior. Quinto in questa categoria è Saverio Rossi. Nel Classic Davide Martinelli è undicesimo tra i master 4 (45/49 anni).
Da segnalare che Luca Marchi ha partecipato alla prima gara della stagione ciclocrossistica in Toscana, con in programma la prima delle due prove del circuito del Supercross Valbisenzio, gara disputata a Prato con partenze presso lo stadio di atletica leggera M. Ferrari. Marchi ha concluso quinto tra gli Allievi del I anno (15 anni).