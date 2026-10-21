Sc Mediavalle Garfagnana Mtb protagonista con i suoi atleti alla Granfondo Pinocchio
Ottimo Guido Pardini che conquista il secondo posto tra gli under 23, concludendo 18esimo assoluto nella prova del lungo
Prosegue l’attività agonistica per i bikers della Sc Mediavalle Garfagnana Mtb.
A Montecarlo di Lucca si è disputata la Granfondo Pinocchio competizione che proponeva due percorsi. La Point to Point di 35 chilometri (dislivello di 866 metri) ed il Classic di 20 chilometri (527 metri). Buonissima prova da parte di Guido Pardini che conquista il secondo posto tra gli under 23, concludendo diciottesimo assoluto nella prova del lungo.
“Si chiude anche questa stagione con meno gare disputate e con meno allenamenti nella gambe, tutto questo dovuto agli impegni universitari e lavoro stagionale. L’importante – afferma Guido – è sapersi ritagliare degli spazi per portare avanti questa passione”.
Sul podio anche Alex Rossi (76esimo) giunto terzo tra gli Junior (17/18 anni) tagliando il traguardo in compagnia di Matteo Robert Martinelli quarto tra gli Junior. Quinto in questa categoria è Saverio Rossi. Nel Classic Davide Martinelli è undicesimo tra i master 4 (45/49 anni).
Da segnalare, infine, che Luca Marchi ha partecipato alla prima gara della stagione ciclocrossistica in Toscana, con in programma la prima delle due prove del circuito del Supercross Valbisenzio, gara disputata a Prato con partenze allo stadio di atletica leggera Ferrari. Il portacolori del team garfagnino ha concluso quinto tra gli Allievi del primo anno (15 anni).