Ginnastica artistica: pioggia di medaglie per la Raffaello Motto ai campionati toscani di Livorno

Alessandro Salvati si è laureato campione toscano nella categoria Junior 2 del torneo individuale Gold aggiudicandosi la seconda prova del concorso generale davanti al compagno di squadra Marco Castellano. Nel campionato di Specialità, Alessandro Salvadorini si è preso il titolo regionale a corpo libero, volteggio e sbarra tra i Senior, mentre Luca Salvadorini si è imposto tra gli Junior 2, piazzandosi secondo al corpo libero.

Terzo posto nella prima prova del campionato di squadra, tra gli Allievi Gold 2, per la formazione composta da Niccolò Bernardini, Cristiano Del Corto, Martino Gillot, Tommaso Stefanini e Dominic Viti. Nella seconda prova regionale del campionato individuale categoria LB, Matteo Burgio e Fabio Morani hanno chiuso secondi rispettivamente tra gli Allievi 3 e gli Junior 1. Sono saliti inoltre in pedana, con buone prestazioni, Jason Filippo Galli, Martin Bianchi (a podio nella precedente uscita) e Jacopo Albiani.