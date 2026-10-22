Tennistavolo Lucca, buona la seconda: vincono in trasferta le squadre di B2 e C2

Quattro vittorie e 5 sconfitte. E’ il bilancio della seconda giornata di campionato del Tennistavolo Lucca, che ha giocato nel fine settimana la seconda giornata dei campionati a squadre maschili. Dopo l’esordio negativo, hanno vinto in trasferta sia la squadra di B2 sia quella di C2. In serie D tre partite sono finite 3-4.

In serie B2 (girone E) la squadra ha vinto 5-2 contro il TT Reggio Emilia Ferval. Cattoni ha vinto due singolari, 3-0 su Bigi e 3-1 su Campagnoli. Pature ha battuto 3-0 Bigi e Bemi ha superato 3-2 Campagnoli. Bemi e Pature hanno vinto al quinto set anche il doppio.

In serie C2 (girone A) il TT Lucca ha vinto 7-0 sul campo del Bernini TT Livorno A, lasciando agli avversari solo tre set. Gherardi e Madrigali hanno vinto due singolari ciascuno, Niccoletti e Nottolini uno ciascuno. Gherardi e Nottolini si sono aggiudicati anche il doppio.

In serie D1, girone B, sono arrivate due sconfitte casalinghe. Il TT Lucca A ha perso 3-4 con il TT Pistoia A. Tutti e tre i punti sono di Abballe: ha vinto 3-2 su Antinolfi e 3-1 su Biagini, e in coppia con Rossi ha vinto il doppio. Il TT Lucca B ha ceduto 2-5 all’AICS TT Sestese A, con i punti di Riccomini e Maggio, entrambi vincitori per 3-0. Nel girone C il TT Lucca C ha battuto 6-1 l’AICS TT Sestese C ed è a due vittorie in due giornate. Valenti ha vinto due singolari. Ragghianti, Cattani e Amabile hanno vinto un singolare ciascuno, e Ragghianti e Amabile si sono aggiudicati anche il doppio.

In serie D2 l’unica vittoria è del TT Lucca B (girone B), che ha battuto 5-2 in casa l’ASD TT Volterra B ed è a punteggio pieno dopo due giornate. Quattriglia e Del Greco hanno vinto due singolari ciascuno e insieme anche il doppio.

Le altre tre squadre di D2 hanno perso tutte per 3-4. Nel girone A il TT Lucca A ha ceduto in casa al DLF Viareggio A. Suppo ha vinto due singolari, 3-1 su Bartelloni e 3-2 su Posarelli, e Viani ha conquistato il terzo punto. Nel girone C il TT Lucca C ha perso con l’ASD Valdera Tennistavolo, con due punti di Ciacchini e uno di Douvernelle. Nello stesso girone il TT Lucca D è stato battuto dal Prato Tennistavolo. Giuntini ha vinto due singolari e Maccagnano uno