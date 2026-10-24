Allo Stadio Porta Elisa torna lo storico totem di Foto Alcide

“Il totem era una delle prime cose che si vedevano e colpivano entrando nello stadio, nel nostro immaginario se ne stava li a metà campo, a presidiarlo quasi, e a significare che lo spettacolo doveva ancora iniziare- dichiara il direttivo di Lucca United Aps -. Avrebbe aspettato l’ingresso delle squadre in campo, verificando se c’erano tutti e ventidue i giocatori, e solo allora si sarebbe spostato a bordo campo, per poi tornare nell’ intervallo, più che un totem pubblicitario era ai nostri occhi un cerimoniere. La sua presenza in campo dettava in qualche modo i tempi di svolgimento della partita, se entrando un giorno allo stadio non lo avessimo visto al suo posto avremmo potuto pensare che qualcosa non stava andando per il verso giusto e che forse la partita non avrebbe avuto luogo”.