Allo Stadio Porta Elisa torna lo storico totem di Foto Alcide
Presentata al Museo Rossonero la ripresa della celebre tradizione. Lucca United: “Non era solo pubblicità, ma un vero cerimoniere”
Il totem di Foto Alcide torna al centro del campo dello Stadio Porta Elisa. Questa mattina (24 ottobre), al Museo Rossonero, posto sotto la Curva Ovest , è stata comunicata la notizia prima dell’inizio delle partite casalinghe della squadra rossonera dal presidente della Lucchese Calcio, Matteo Brunori, dal vice presidente di Lucca United Aps, Moreno Micheloni e da Claudio e Mimmo Tosi di Foto Alcide.
“Il totem era una delle prime cose che si vedevano e colpivano entrando nello stadio, nel nostro immaginario se ne stava li a metà campo, a presidiarlo quasi, e a significare che lo spettacolo doveva ancora iniziare- dichiara il direttivo di Lucca United Aps -. Avrebbe aspettato l’ingresso delle squadre in campo, verificando se c’erano tutti e ventidue i giocatori, e solo allora si sarebbe spostato a bordo campo, per poi tornare nell’ intervallo, più che un totem pubblicitario era ai nostri occhi un cerimoniere. La sua presenza in campo dettava in qualche modo i tempi di svolgimento della partita, se entrando un giorno allo stadio non lo avessimo visto al suo posto avremmo potuto pensare che qualcosa non stava andando per il verso giusto e che forse la partita non avrebbe avuto luogo”.
“Dietro quel totem c’è una storia fatta da persone che a cominciare da Alcide non hanno bisogno di presentazioni. Ecco perché questa bellissima iniziativa di Mimmo e Claudio, che hanno voluto coinvolgere Lucca United in questa celebrazione, non solo ci rende orgogliosi, ma ci convince che a Lucca ci sono persone e tifosi che meriterebbero ben altri palcoscenici”, conclude l’associazione.