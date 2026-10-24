L’anniversario|
Capannori e il mondo del ciclismo ricordano Michela Fanini
La campionessa aveva vinto un Giro d’Italia, una mondiale, un campionato nazionale e diverse tappe al Tour de France
Lunedì prossimo (26 ottobre), la cerimonia dedicata alla ciclista Michela Fanini, con la carovana accompagnata dal Giro della Toscana assieme al padre Brunello Fanini, la sorella Daniela, il fratello Piero e appassionati, in ritrovo al santuario della Madonnina di Lunata, alle 8.
Michela Fanini, scomparsa all’età di 21 anni, è sempre rimasta nel cuore degli sportivi sia per le tante iniziative portate avanti dalla famiglia, come il Giro della Toscana internazionale, sia per le numerose piste ciclabili e piazze che in molte parti d’Italia e d’Europa le sono state intitolate: la pista ciclabile lungo viale Castruccio Castracani a Lucca, la piazza centrale di Segromigno Piano (Lu), quella di Paganico (Grosseto) e di Campi Bisenzio (Firenze), una pista ciclabile a Lunata (Lu), a Torre del Lago e a Cervia (Ravenna), il ciclodromo a Vaiano di Prato e le vie a Mozambano (Mantova) e a Crocetta del Montello (Treviso).
Inoltre, in Aquitania (sud-ovest della Francia), la cappella dedicata ai ciclisti che hanno fatto la storia di questa disciplina, la Notre-Dame Des Cyclistes, è possibile trovare una foto di Fanini posta proprio all’ingresso del santuario a far da ala ad una statuetta della Vergine insieme al famoso passaggio della borraccia fra Coppi e Bartali. Mentre una maglia della campionessa lucchese si trova nel museo del ciclismo del Ghisallo (Como).
La ciclista, nonostante la sua giovane età, aveva scelto di iscriversi all’Aido; un gesto di enorme significato che servì a ridare speranza ad alcuni ragazzi in difficoltà grazie alla donazione dei suoi organi.
In bici, Fanini aveva vinto numerose e importanti corse, fra queste un Giro d’Italia, una medaglia ai mondiali di Norvegia, un campionato italiano e diverse tappe al Tour de France.