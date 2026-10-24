Capannori e il mondo del ciclismo ricordano Michela Fanini

Michela Fanini, scomparsa all’età di 21 anni, è sempre rimasta nel cuore degli sportivi sia per le tante iniziative portate avanti dalla famiglia, come il Giro della Toscana internazionale, sia per le numerose piste ciclabili e piazze che in molte parti d’Italia e d’Europa le sono state intitolate: la pista ciclabile lungo viale Castruccio Castracani a Lucca, la piazza centrale di Segromigno Piano (Lu), quella di Paganico (Grosseto) e di Campi Bisenzio (Firenze), una pista ciclabile a Lunata (Lu), a Torre del Lago e a Cervia (Ravenna), il ciclodromo a Vaiano di Prato e le vie a Mozambano (Mantova) e a Crocetta del Montello (Treviso).