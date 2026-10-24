European Police and Fire Games, due lucchesi tra i vigili del fuoco da medaglia

Ci sono due lucchesi nella squadra dei vigili del fuoco di Pisa che ha partecipato agli European Police & Fire Games di Vigo, la manifestazione sportiva biennale dedicata a appartenenti delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, che si è svolta a Vigo, in Spagna, dal 9 al 18 ottobre. Oltre tremila atleti provenienti da tutta Europa si sono confrontati in più di 50 discipline sportive, dando il massimo per conquistare il podio nelle rispettive specialità.

Tra i protagonisti della manifestazione si è distinta la squadra Vvf Pisa, composta dai lucchesi Fabrizio Evangelisti e Aldo Mauro Amato e da Luca Ricoveri di Pisa impegnati nelle competizioni di tiro a volo e capaci di conquistare un prestigioso medagliere. La prima giornata di gare ha regalato grandi soddisfazioni agli atleti italiani con un podio interamente tricolore nella disciplina dello Sporting: Aldo Mauro Amato ha conquistato la medaglia d’oro, Fabrizio Evangelisti quella d’argento e Luca Ricoveri il bronzo.

Nella seconda giornata, dedicata alla Fossa Olimpica, i risultati non sono stati altrettanto brillanti per gli atleti pisani, mentre si sono particolarmente distinti gli atleti spagnoli e portoghesi. Il terzo giorno di gara, nella specialità della Fossa Universale, è tornato protagonista Fabrizio Evangelisti, che ha ottenuto uno splendido primo posto con il punteggio di 95/100, conquistando la medaglia d’oro. Alle sue spalle lo spagnolo Mundoz, argento con 92/100, mentre Aldo Mauro Amato, a pari merito con il portoghese Pablo a quota 89/100, ha ottenuto la medaglia di bronzo ex aequo.

Ottimo anche il risultato nella classifica a squadre, dove i Vvf Pisa hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’argento, precedendo la Polizia Spagnola e arrendendosi soltanto alla Guardia Civile Spagnola, confermandosi tra le migliori rappresentative presenti alla manifestazione. Da sottolineare come tutte le gare si siano svolte in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, tra vento, pioggia, temperature variabili e scarsa visibilità, fattori che hanno reso ancora più impegnativa la competizione per tutti gli atleti.

Tra gli italiani che si sono distinti nelle varie discipline, e in particolare nel nuoto, meritano una menzione Roberto Maltempi, Francesco Campanelli e Stefano Garbagnati di Milano, Andrea Cecchetto di Vigevano e Alberto Scolari di Reggio Emilia, tutti saliti sul podio nelle rispettive categorie.