Pugilistica Lucchese tra Turchia e Firenze: un weekend di luci e ombre

Luci ed ombre nei risultati degli atleti della Pugilistica Lucchese, impegnati tra estero e Italia.

Al Beşirli Sports Venue di Trebisonda (Turchia) Andrea Sgueo ha preso parte ai Campionati Europei M/F U15 assieme agli altri dieci pugili convocati dal maestro Patrizio Oliva. Il lucchese è stato chiamato a vestire l’azzurro nella categoria 57kg, in cui competono 19 nazionali, compresa la rientrante Russia. La sua prova si è però fermata ai 16esimi di finale. Uno Sgueo completamente in preda all’ansia non si è espresso come al suo solito, perdendo ai punti (4 a 1) contro il pugile Croato Ivan Blagaj. Teso e rigido, l’azzurrino è partito subito all’attacco, e nonostante le indicazioni dell’angolo, ha continuato a cercare un gancio destro rivelatosi inefficace, per poi subire le repliche di un più lucido Blagaj, che con mestiere poi abbracciava l’avversario non consentendogli di lavorare. Nonostante il finale in crescendo nell’incontro, i Campionati Europei di Sgueo si chiudono solo con il tesoro dell’esperienza maturata nel prendere parte ad essi e al lungo ritiro di preparazione.

Contemporaneamente, sul ring dell’Accademia Pugilistica Fiorentina si svolgeva il Torneo Interregionale Alberto Brasca, a cui hanno preso parte tre pugili accompagnati dal maestro Ivo Fancelli e dal tecnico Roberto Polloni. Proprio sua figlia, Sofia Polloni ha disputato la finale della categoria Under15 52kg, venendo però sconfitta ai punti dall’umbra Asia Vescarelli (Global Gym Uno), al termine di un match molto equilibrato.

Vince ai punti invece Andrea Leon Lo Sasso nella semifinale della categoria 54kg Under17, che con un’ottima prestazione ha la meglio su Najid Saif Eddine (S. Fit Figline Valdarno). Pugile promettente e grintoso, con questa finale Lo Sasso ha ora l’opportunità di rifarsi in parte dei numerosi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal ring, compreso quello delle fasi finali dei Campionati Italiani.