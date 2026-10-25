“Ci portiamo a casa due punti importanti e un po’ di autostima”: fuoricasa sofferto per il Versilia Pietrasanta volley

Calacatta Sponda Vp Volley e Fos Centro Volley Reggiano hanno praticamente giocato a set alterni, con le biancazzurre che senza troppi problemi hanno vinto il primo e terzo parziale, 17-25 e 19-25, e con il Fos Cvr che invece ha conquistato il secondo e il quarto, entrambi 25-22. Tanto rammarico c’è soprattutto per il secondo parziale, quando il Versilia Pietrasanta, pronti via, era addirittura finito indietro di 9 punti sul 12-3. Con qualche cambio in corsa di mister Bigicchi per cambiare gli equilibri poi le biancazzurre sono riuscite clamorosamente a rimontare fino a 22-24, ma ormai il set era perso. Ben più lottato invece il quarto parziale, con ritmi più alti e gioco intenso da ambo le parti, anteprima di un tie-break tiratissimo che si è chiuso con la prima gioia ai vantaggi del Calacatta Sponda Vp Volley.