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“Ci portiamo a casa due punti importanti e un po’ di autostima”: fuoricasa sofferto per il Versilia Pietrasanta volley
Calacatta Sponda Vp Volley e Fos Centro Volley Reggiano hanno praticamente giocato a set alterni
Un 2-3 fuori casa sofferto quello del Versilia Pietrasanta contro Reggio Emilia nella seconda giornata del Girone C di Serie B1. La partita è stata decisa solo ai vantaggi del tie break, quando le biancazzurre hanno annullato un match point delle emiliane andando poi a strappare la prima pesante vittoria stagionale.
Calacatta Sponda Vp Volley e Fos Centro Volley Reggiano hanno praticamente giocato a set alterni, con le biancazzurre che senza troppi problemi hanno vinto il primo e terzo parziale, 17-25 e 19-25, e con il Fos Cvr che invece ha conquistato il secondo e il quarto, entrambi 25-22. Tanto rammarico c’è soprattutto per il secondo parziale, quando il Versilia Pietrasanta, pronti via, era addirittura finito indietro di 9 punti sul 12-3. Con qualche cambio in corsa di mister Bigicchi per cambiare gli equilibri poi le biancazzurre sono riuscite clamorosamente a rimontare fino a 22-24, ma ormai il set era perso. Ben più lottato invece il quarto parziale, con ritmi più alti e gioco intenso da ambo le parti, anteprima di un tie-break tiratissimo che si è chiuso con la prima gioia ai vantaggi del Calacatta Sponda Vp Volley.
“Abbiamo visto che ancora non abbiamo recuperato la forma migliore, con diverse ragazze che non sono al top – il commento di mister Bigicchi dopo la partita – era importante però fare punti contro questa squadra alla nostra portata, anche se nulla era scontato. Ci portiamo a casa due punti importanti e un po’ di autostima, con la consapevolezza di dover lavorare per recuperare negli aspetti dove siamo indietro”.