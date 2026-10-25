Lelli: “Abbiamo avuto la determinazione di volerla pareggiare. Complimenti ai ragazzi”

“Sono felice per i ragazzi. Stanno lavorando tanto. Eravamo in credito con la fortuna, dopo Scandicci. Dovevamo fare dei passi in avanti. Il gol non è casuale. Abbiamo avuto la determinazione di volerla pareggiare. Sono contento per i ragazzi e gli faccio i complimenti“. Lo afferma Nico Lelli, allenatore del Ghiviborgo, dopo il pareggio (1-1) in casa della Lucchese Calcio.

“La squadra nel primo tempo – prosegue il tecnico – è riuscita a tenerlo in mano per larghi tratti. Nel primo tempo il vantaggio nostro sarebbe stato il risultato giusto. Nel secondo abbiamo perso qualcosa fisicamente e a livello emotivo. Il primo tempo è stato dispendioso. È un percorso di crescita il nostro che stiamo provando a fare“.